İzmir Adliyesi'nde gaz sızıntısı zehirlenmelere neden oldu (2)

14 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA, 1'İNİN DURUMU AĞIR

İzmir Adliyesi'nde, yangın tüplerinin periyodik bakımı sırasında sızan karbondioksit gazı nedeniyle, bakım işlemini gerçekleştiren bir personel zehirlendi. Personele müdahale eden sağlık görevlileri ile polis memurları ve bir özel güvenlik görevlisi de gazdan etkilendi. Birinin durumu ağır olan 14 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Bugün saat 11.30 sıralarında, Bayraklı ilçesinde bulunan İzmir Adalet Sarayı'nın zemin katında, yangın tüplerinin periyodik bakımının yapılmasına başlandı. Bu sırada tüplerden sızan karbondioksit gazı nedeniyle, bakım işlemini gerçekleştiren bir personel zehirlendi. Gaz binaya da yayıldı. Durum, sağlık, itfaiye ve AKS ekiplerine bildirildi.

Tüplere bakım yapan ve gazdan yoğun şekilde etkilenen personele müdahale etmek için içeriye giren sağlık görevlileri ile polis memurları ve 1 özel güvenlik görevlisi de gazdan etkilendi. Rahatsızlanan sağlık görevlilerine kendi meslektaşları müdahale etti. Gazdan yoğun bir şekilde etkilenen ve kalbi duran bakım personeline, ambulansa bindirilirken kalp masajı yapıldı, duran kalbi tekrar çalıştırılarak hayata döndürüldü. Gazdan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, İzmir Adliyesi'nden getirilen 14 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Gaz sızıntısı nedeniyle binada bulunanlar tahliye edildi. Binaya, gazdan etkilenmemek için özel giyimli görevliler girdi. Adliyedeki çalışmalar sürüyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Adliyemizde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit gaz kaçağı meydana gelmiş, gereken önlemler alınmış ve tüm müdahaleler yapılmıştır" denildi.