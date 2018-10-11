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İzmir Adliyesi'nde sızan karbondioksit gazı zehirlenmelere neden oldu (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 15:56 | Son Güncelleme

22 KİŞİ EGE ÜNİVERSİTESİ'NDE TEDAVİ ALTINDA İzmir Adliyesi'nde sabah saatlerinde yaşanan gaz kaçağı nedeniyle, zehirlenen 22 kişi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

22 KİŞİ EGE ÜNİVERSİTESİ'NDE TEDAVİ ALTINDA İzmir Adliyesi'nde sabah saatlerinde yaşanan gaz kaçağı nedeniyle, zehirlenen 22 kişi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, hastanede tedavi altına alınan 22 kişiyi ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Budak, 5'i polis, 2'si sağlık görevlisi toplam 22 kişinin tedavi altında olduğunu söyledi. Budak, bir kişinin hastaneye getirilirken kalbinin durduğunu, yapılan müdahalenin ardından bu kişinin yeniden hayata döndüğünü belirterek, Şuanda genel anlamda stabiller. Bir vatandaşımızın durumu ağır. Kontrol altındalar. Stabil olanları da bir başka odaya alıyoruz. Ben çok geçmiş olsun diyorum. Üniversite olarak dekanlığımız, başhekimliğimiz bütün acil servis ana bilim dalı seferber oldu dedi. Genel anlamda durumun kontrol altında olduğunu aktaran Budak, durumu ağır olan bir kişinin yoğun bakımda olduğunu açıklayarak, Yoğun bakımda olan hasta, kalp masajı yapılan kişi. Toparladı şuanda, kalp masajı yapılmıyor ama solunum yetmezliği var diye konuştu. Gazdan etkilenen sağlık ekibinden 112 ambulans şoförü Mesut Mina'nın, adliyede fenalık geçiren vatandaşlara müdahale ederken rahatsızlanan Paramedik (ATT) görevlisi Nur Gürbulak'ı dışarı çıkardığını ardından 5 kişiyi daha dışarı çıkarırken gazdan etkilendiği öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Ege Üniversitesi Hastanesi'nden görüntü -Rektör Necdet Budak'ın açıklaması -Genel ve detay görüntü Haber ve kamera Umut KARAKOYUN-Melis KARAKUZULU İZMİR, (DHA)

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