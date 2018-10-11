İzmir adliyesindeki gaz sızıntısı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir Adliyesi'nde yangın söndürme tüplerinin bakımı esnasında meydana gelen gaz sızıntısından etkilenenlere ve tüm adalet mensuplarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül, paylaşımında, "İzmir adliyemizde yangın söndürme tüplerinin bakımı esnasında meydana gelen gaz kaçağından etkilenerek tedavi altına alınanlara ve tüm adalet mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

