HABER

İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 00:42 | Son Güncelleme

Gazdan etkilenen 27 kişi taburcu edildi

İZMİR (AA) - İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısından etkilenen 29 kişiden 27'sinin tedavisi tamamlandı.

Adliyede yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit kaçağı meydana gelmesi sonucu gazdan etkilenen 29 kişiden 27'si hastanelerden taburcu edildi.

Biri ağır 2 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

İzmir Adliyesinde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit gaz kaçağı meydana gelmiş, gazdan etkilenen 5’i polis, 2'si 112'ye bağlı sağlık çalışanı 22 kişi Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, 7 kişi ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangınÜmraniye'de mobilya atölyesinde yangın
TEM'de otobüs yangınıTEM'de otobüs yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye gaz kaçağı taburcu

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

Cenk Tosun, Beşiktaş'ı açıkladı!

Cenk Tosun, Beşiktaş'ı açıkladı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyelilere gelen yardım kolisi mahalleyi karıştırdı

Suriyelilere gelen yardım kolisi mahalleyi karıştırdı

CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye İş Bankası ile ilgili flaş cevap!

CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye İş Bankası ile ilgili flaş cevap!

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Aksaray’da kötü haber: Yaralı polisler var

Aksaray’da kötü haber: Yaralı polisler var

İstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

İstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

Hastaneyi karıştıran iddia: Doktor hastasını dövdü

Hastaneyi karıştıran iddia: Doktor hastasını dövdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.