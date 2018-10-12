İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısı

İZMİR (AA) - İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısından etkilenen 29 kişiden 27'sinin tedavisi tamamlandı.
Adliyede yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit kaçağı meydana gelmesi sonucu gazdan etkilenen 29 kişiden 27'si hastanelerden taburcu edildi.
Biri ağır 2 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
İzmir Adliyesinde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit gaz kaçağı meydana gelmiş, gazdan etkilenen 5’i polis, 2'si 112'ye bağlı sağlık çalışanı 22 kişi Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, 7 kişi ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
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