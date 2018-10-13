İzmir Adliyesindeki gaz sızıntısı

İZMİR (AA) - İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısı nedeniyle hayatını kaybeden 47 yaşındaki Salih Ataoğlu toprağa verildi.
Karabağlar ilçesi Yunus Emre Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Ataoğlu'nun ailesi ve arkadaşları katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazında Ataoğlu'nun yakınları gözyaşı döktü.
Aynı olayda gaz sızıntısından etkilenen Ataoğlu'nun kardeşi Osman Cemil Ataoğlu (42), cenaze namazında en önde saf tuttu.
Osman Cemil Ataoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada kendisinin de olay yerinde bulunduğunu, ağabeyinin sızıntı sırasında dışarı çıktığı halde kendisini kurtarmak için döndüğünü belirterek, "O benim için geri döndü. Ağabeyim bir melek." dedi.
Tabutu arkadaşlarının omuzunda taşınan Ataoğlu'nun naaşı, Sarnıç Mezarlığı'na defnedildi.
\
- Olay
İzmir Adliyesinde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit gaz kaçağı meydana gelmiş, 29 kişi hastanelere kaldırılmış, hayati tehlikeyi atlatamayan Ataoğlu yaşamını yitirmişti.
Brunson'ın tahliyesi sonrası çok konuşulacak sözler: ABD kazandı!
Almanya'dan Türkiye'ye tatile geldi! Parası bitince öyle bir şey yaptı ki!
Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!
İran'dan Trump'a '12 dakika' yanıtı: Hazırlığımız artıyor!
ABD'li manken Kelsey Quayle vurularak öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz
Engelli kıza kabusu yaşatmıştı! O sapık yakalandı
AK Parti'den ABD'li rahip Brunson açıklaması
Facebook resmen duyurdu: Tam 29 milyon kullanıcı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum