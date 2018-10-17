İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısına ilişkin soruşturma

İZMİR (AA) - İzmir Adliyesi'ndeki yangın söndürme tüplerinin bakımı esnasında meydana gelen gaz sızıntısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan taşeron firmanın sahibi tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Adliyesi'nde bir kişinin öldüğü gaz sızıntısına ilişkin soruşturma kapsamında yangın tüplerinin bakımını üstlenen taşeron firmanın sahibi hakkında yakalama kararı verildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan firmanın sahibi A.B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan A.B, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.
İzmir Adliyesi'nde, 11 Ekim'de yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit gazı kaçağı meydana gelmiş, 29 kişi hastanelere kaldırılmış, işçi Salih Ataoğlu (47) yaşamını yitirmişti.
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