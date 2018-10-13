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İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısında ölen işçi toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 21:03 | Son Güncelleme

İZMİR Adliyesi'nde, yangın tüplerinin periyodik bakımını yaptığı sırada sızan karbondioksit gazından zehirlenen ve tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren Salih Ataoğlu (47) toprağa verildi.

Davut CAN, Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA) İZMİR Adliyesi'nde, yangın tüplerinin periyodik bakımını yaptığı sırada sızan karbondioksit gazından zehirlenen ve tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren Salih Ataoğlu (47) toprağa verildi.

Bayraklı ilçesinde bulunan İzmir Adalet Sarayı'nın zemin katında, geçen perşembe günü saat 11.30 sıralarında, yangın tüplerinin periyodik bakımının yapılmasına başlandı. Bu sırada sızan karbondioksit gazı nedeniyle, bakım işlemini gerçekleştiren Salih Ataoğlu ile firma sahibi kardeşi Osman Cemil Ataoğlu (42) zehirlendi. İhbar üzerine adliyeye gelen sağlık görevlileri, kalbinin durduğu belirlenen işçi Salih Ataoğlu'na müdahale etti. Kalp masajı ile hayata döndürülen Ataoğlu, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Cemil Ataoğlu ise ambulansla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayda, gazden etkilenen iki kardeşe müdahale etmek için gelen sağlık görevlileri, polis ve özel güvenlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu 27 kişi daha gazdan etkilenip hastanelik oldu. Hastanelere kaldırılan toplam 29 kişiden 28'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Salih Ataoğlu ise doktorların çabalarına rağmen, solunum ve dolaşım yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

Salih Ataoğlu için bugün ikindi namazını müteakiben Karabağlar ilçesinde bulunan Yunus Emre Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cezane törenine aynı olayda zehirlenip, hastanedeki tedavisinin ardından bu sabah taburcu edilen kardeşi Osman Cemil Ataoğlu, babası İbrahim Atatoğlu ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Ataoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Sarnıç Mezarlığı'na defnedildi.

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