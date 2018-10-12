İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısında zehirlenen işçi öldü (2)

OTOPSİ YAPILACAK
İzmir Adliyesi'ndeki karbondioksit gazı sızıntısı sırasında zehirlenip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Salih Ataoğlu'nun (47) cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Bekar olduğu öğrenilen Ataoğlu'nun, otopsi işlemleri bittikten sonra Karabağlar ilçesinde bulunan Yunus Emre Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından ardından toprağa verileceği belirtildi.
Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)
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