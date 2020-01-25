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İzmir Adliyesi’nden depremzedelere yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 12:58 | Son Güncelleme

Dün akşam meydana gelen ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde büyük yıkıma yol açan Elazığ merkezli depremden etkilenen vatandaşlara bir destek de İzmir’deki adliyelerden geldi.

Dün akşam meydana gelen ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde büyük yıkıma yol açan Elazığ merkezli depremden etkilenen vatandaşlara bir destek de İzmir’deki adliyelerden geldi. İzmir’deki tüm adliyeler olarak, İzmir Adliyesi ek hizmet binasının zemin katında yardım toplama birimi oluşturuldu.
Elazığ ve Malatya geçtiğimiz akşam meydana gelen depremlerle sarsıldı. Açıklanan son resmi bilgilere göre depremde 22 kişi hayatını kaybetti. Başta Elazığ ve Malatya illeri olmak üzere Doğu Anadolu’da hasara yol açan depremden etkilenen vatandaşlara yurdun birçok yerinde yardım kampanyası başlattı. Yürütülen bu kampanyalara bir destek de İzmir’deki adliyelerden geldi. Depremden etkilenen vatandaşlara destek olabilmek için İzmir’deki tüm adliyeler, İzmir Adalet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No: 5 ve No: 7 Bayraklı adresinde bulunan İzmir Adliyesi ek hizmet binasının zemin katında yardım toplama birimi oluşturdu.
Oluşturdukları yardım toplama birimi ile ilgili yapılan açıklamada, “Bugünden itibaren, 2 Şubat 2020 gününe kadar, deprem bölgesine gönderilmek üzere mevsim koşullarına ve her yaş grubuna uygun ayni yardımlarınızı (battaniye, kaban, giysi, kitap, oyuncak vs) bir koli içerisinde ilgili birime en kısa sürede teslim ederek katkıda bulunabilirsiniz. Gün birlik ve dayanışma günü. Hassasiyetiniz ve yardımlarımız için teşekkür ederiz” sözlerine yer verildi.

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