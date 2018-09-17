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İzmir Adliyesi'ne saldırı davasında sanığın adli kontrol şartlarının kaldırılması talebine ret

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 16:20 | Son Güncelleme

İZMİR Adliyesi’ne yönelik PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen ve polis memuru Fethi Sekin ile adliyede mübaşir olarak görev yapan Musa Can'ın şehit olduğu saldırıyla ilgili davada, tutuksuz sanık İsa Zorlu'nun yargılanmasına devam edildi. Sanık avukatı, müvekkilinin adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep ederken, duruşma savcısı, talebin reddedilmesi yönünde mütalaa verdi.

İzmir Adliyesi'ne saldırı davasında sanığın adli kontrol şartlarının kaldırılması talebine ret

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR Adliyesi’ne yönelik PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen ve polis memuru Fethi Sekin ile adliyede mübaşir olarak görev yapan Musa Can'ın şehit olduğu saldırıyla ilgili davada, tutuksuz sanık İsa Zorlu'nun yargılanmasına devam edildi. Sanık avukatı, müvekkilinin adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep ederken, duruşma savcısı, talebin reddedilmesi yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, savcının mütalaasını kabul edip, adli kontrol şartlarının devamına karar verdi.
PKK'lı 2 terörist, 5 Ocak 2017 tarihinde, İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Bu sırada silahını çekip, son mermisine kadar teröristlerle kahramanca çatışan Fethi Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak, şehit oldu. Seken kurşunlardan birinin isabet etmesiyle adliye çalışanı mübaşir Musa Can da şehit oldu. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada, bombalı saldırıda kullanılan araçları temin ettiği belirlenen Abdulkahar Karasaç'ın 1 Ocak 2017'de, Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine Karasaç'ın saldırıdan sonra irtibat kurduğu öne sürülen İsa Zorlu yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zorlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İsa Zorlu hakkında 'saldırı hazırlığındaki teröristlere yardım ve yataklık etmek' suçundan dava açıldı. Geçen duruşmada Zorlu, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz sanık İsa Zorlu, tarafların avukatları ve müştekiler katıldı. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Zorlu, terör örgütü PKK ile bağlantısının olmadığını öne sürerek, adli kontrol şartlarının kaldırılmasını istedi. Sanık avukatı da müvekkilinin çalışmaya başladığını ve dava nedeniyle olumsuz etkilendiğini belirterek, adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti. Duruşma savcısı ise sanık ve avukatının taleplerinin reddedilmesi yönünde mütalaa verdi.
Mahkeme heyeti, savcının mütalaasını kabul edip, adli kontrol şartlarının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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İzmir Adliyesi'ne saldırı davasında sanığın adli kontrol şartlarının kaldırılması talebine retİzmir Adliyesi'ne saldırı davasında sanığın adli kontrol şartlarının kaldırılması talebine ret

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