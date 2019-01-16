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İzmir Adliyesi'ne teröf saldırısı davasına devam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 17:27 | Son Güncelleme

İZMİR Adliyesi'ne yönelik PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen ve polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu saldırıyla ilgili yargılanan tutuksuz sanık İ.Z., iş bulmakta zorlandığı gerekçesiyle adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.

İzmir Adliyesi'ne teröf saldırısı davasına devam edildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Adliyesi'ne yönelik PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen ve polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu saldırıyla ilgili yargılanan tutuksuz sanık İ.Z., iş bulmakta zorlandığı gerekçesiyle adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi. Mahkeme ise bu talebi reddetti.
5 Ocak 2017'de PKK'lı 2 terörist tarafından İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunuldu. Bu sırada silahını çekip son mermisine kadar teröristlerle kahramanca çatışan Fethi Sekin, vurularak şehit düştü. Seken kurşunlardan birinin isabet ettiği mübaşir Musa Can da saldırıda şehit oldu. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada, bombalı saldırıda kullanılan araçları temin ettiği belirlenen Abdulkahar Karasaç'ın 1 Ocak 2017'de Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine Karasaç'ın saldırıdan sonra irtibat kurduğu öne sürülen İ.Z. yakalandı. Tutuklanan İ.Z. hakkında 'Saldırı hazırlığındaki teröristlere yardım ve yataklık etmek' suçundan dava açıldı. İ.Z., ilk duruşmada, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz sanık İ.Z., olayda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in ailesinin avukatı ile bazı müştekiler katıldı. Sekin ailesinin avukatı Merve Kaynak Anasız, sanık İ.Z.'nin tutuklanmasını talep ederek, "Suça konu olaylarla direkt ilişkisi olan Abdulkahar Karasaç'ın satın aldığı araçlarla olay meydana gelmiştir. Abdulkahar Karasaç ile sanığın olayların çözümünde etkin bir rol alacağını gözeterek, sanığın tutuklanması ve daha etkin bir sorgulama yöntemi ile araştırmanın genişletilmesini istiyoruz. Yeterli araştırmanın yapılmadığını düşünüyoruz. Sanık, Abdulkahar Karasaç'la iş ilişkisi dışında bir ilişkisinin bulunmadığını beyan etmektedir. Ancak evine girip çıkmıştır. İfadeleri çelişkilidir" dedi. Sanık İ.Z. ise adli kontrol şartı nedeniyle iş bulmakta zorlandığını belirterek, bu tedbirin kaldırılmasını istedi.
Duruşma savcısı verdiği mütalaasında olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın akıbetinin sorulmasını ve sanığın adli kontrolünün devam etmesini talep etti. Mahkeme heyeti de sanığa uygulanan adli kontrol hükümlerinin devamına, tanıkların çağrılmalarına ve soruşturmanın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sorulmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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İzmir Adliyesi'ne teröf saldırısı davasına devam edildiİzmir Adliyesi'ne teröf saldırısı davasına devam edildi

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