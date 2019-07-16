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İzmir Adliyesine yönelik saldırıya ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 15:06 | Son Güncelleme

Saldırıda kullanılan bombalı otomobili temin ettiği belirlenen firari şüpheliyle irtibatı olduğu öne sürülen tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir Adliyesine yönelik terör örgütü PKK'nın saldırısında kullanılan bomba yüklü otomobili temin ettiği ve daha sonra yurt dışına kaçtığı belirlenen Abdulkahar Karasaç ile irtibatı olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsa Zorlu katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Tanık A.A, İsa Zorlu ve Abdulkahar Karasaç'ın çalıştığı iş yerinin sahibi olduğunu belirterek, Zorlu ile 7-8 ay beraber çalıştıklarını söyledi.

Karasaç'ın iş yerinde harita mühendisi, Zorlu'nun da inşaat mühendisi olarak çalıştığını ve iş gereği çok sık görüştüklerini dile getiren tanık A.A. şunları söyledi:

"İsa elimizdeki işin bitmesinden 10-15 gün önce memleketine gitmek istedi. Karasaç şirketten alacağı için Zorlu'yu aracı yapmaya çalışmıştı. Karasaç memleketine gitmek için benden araba istedi. Ben de 'araç kirala' dedim. 'Ehliyetin var mı' diye sorunca 'hayır' dedi. 'O zaman veremem' dedim. Karasaç'ın sonradan sürekli adliye çevresinde gezdiğini duydum."

Mahkeme heyeti, firari Abdulkahar Karasaç ile ilgili soruşturma akıbetinin sorulmasına, sanık İsa Zorlu'nun adli kontrolünün devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir Adliyesine, terör örgütü PKK mensuplarınca 5 Ocak 2017'de düzenlenen ve polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ın şehit olduğu saldırı sonrasında, olayda kullanılan otomobilleri temin eden ve 1 Ocak 2017'de Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilen Abdulkahar Karasaç'la irtibatı olduğu iddiasıyla tutuklanan İsa Zorlu ilk duruşmada tahliye edilmişti.

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