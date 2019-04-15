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İzmir AK Parti’nin yeni il başkanı için gözler genel merkezde

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2019 12:43 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir’de yeni başkan seçilmesi için yapılan temayül yoklamasında sandıkta en çok oyu alan Aydın Şengül, Tanfer Kemerli ve Kerem Ali Sürekli oldu.

İzmir AK Parti’nin yeni il başkanı için gözler genel merkezde

AK Parti İzmir’de yeni başkan seçilmesi için yapılan temayül yoklamasında sandıkta en çok oyu alan Aydın Şengül, Tanfer Kemerli ve Kerem Ali Sürekli oldu. Genel merkez tarafından görevlendirilen heyetin geniş çaplı çalışma yaptığını belirten AK Parti Ege Bölge Koordinatörü ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, sonuçları sunmak için Ankara’ya hareket ettiklerini söyledi.
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ün sürpriz bir kararla istifa etmesinin ardından AK Parti Genel Merkezi yeni başkanın belirlenmesi için harekete geçti. AK Parti Ege Bölge Koordinatörü ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur’un da bulunduğu Genel Merkez Teşkilat Komisyonu dün AK Parti İzmir İl Başkanlığına gelerek gerekli görüşleri alırken, aynı zamanda teşkilat üyeleri kurulan sandıklarda oylarını kullandı. Öte yandan akşam saatlerinde Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de İzmir’e gelerek bazı isimlerle özel görüşmeler yaptı.

Temayülde 3 isim öne çıktı
Yaklaşık 210 kişinin katıldığı temayül yoklamasında sandıklardan kulislere göre en çok oyu alan isim istifasını sunan AK Parti İzmir eski İl Başkanı Aydın Şengül oldu. Aydın Şengül’ün ardından çıkan ikinci isim ise yönetimde Teşkilattan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Tanfer Kemerli oldu. Sandıktan eski İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli’nin de üçüncü isim olarak çıktığı öğrenildi.
Genel Merkezin süreci yönetmesi için görevlendirdiği AK Parti Ege Bölge Koordinatörü ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi, Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve eski Muğla Milletvekili Nihat Öztürk’ten oluşan heyet, çıkan sonucu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacak ve il başkanı atama süreci gerçekleşecek.

Heyet Ankara’ya gitti
Genel Merkezin süreci yönetmesi için görevlendirdiği heyetin başında bulunan AK Parti Ege Bölge Koordinatörü ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, “Geniş çaplı şekilde temayül yoklaması ve görüşmelerimizi yaptık. Sonuçların değerlendirilmesi için şu an Ankara’ya gidiyorum. Ankara’da yapacağımız çalışmaların ardından isimler netleşecek. Daha çıkan temayül sonuçlarına göre tasnifler yapılacak. Genel Merkezimiz de hem STK hem kanaat önderleri ile fikir alışverişinde bulunarak sonucu değerlendirecek. Zannediyorum birkaç gün içinde, bu hafta içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle atama süreci gerçekleşecek” dedi.

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