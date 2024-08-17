İzmir alev alev yanarken yapılan paylaşımlar pes dedirtti!

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkıp büyüyen yangına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. İzmir alev alev yanarken sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan şahıslar ise vatandaşların büyük tepkisini topladı.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

"Gavur İzmir ancak böyle imana gelir bırakın yansın"

"Herkes evdeki rakı şişelerini alıp koşup yangının üstüne döksün"

Provokatörler arasında en çok tepki çeken ise "Mustafa Kemal yardımcıları olsun" tweeti oldu.