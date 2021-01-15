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İzmir-Ankara D300 karayolunda trafiğe kar engeli

15.01.2021 10:47 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Kula ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, trafikte aksamaya neden oldu.

Manisa’nın Kula ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, trafikte aksamaya neden oldu. İzmir-Ankara D300 karayolunun geçtiği Kula’da, kar yağışı sebebiyle İzmir istikametinde trafik 1 saat kapalı kaldı. Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmaları ile trafik kontrollü bir şekilde açıldı.
Kula ilçesinde uzun zamandır beklenen kar yağışı, bugün sabah saatlerinde etkili oldu. Bir anda başlayan ve yoğun bir şekilde yağan kar yağışı sebebiyle, İzmir-Ankara D300 karayolunda trafik bir süre aksadı. Yağışlı havalarda en çok kaza olan Kavacık Rampası’nda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına önlem alan emniyet güçleri, yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan İzmir istikametinde karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmaları ile trafiği kontrollü bir şekilde açtı.
İlçe merkezinden İzmir istikametine trafik ekipleri tarafından kesilen karayolunda, kış lastiği olmayan ve zincir takmayan sürücülere yol verilmedi. Bir süre ilçe merkezinde bekletilen sürücüler, yolun tamamen trafiğe açılmasının ardından İzmir istikametine gönderildi.
Adana’dan yola çıkarak İzmir’e seyir halinde iken Kula’da yoğun kar yağışına takılan tır sürücüsü İsmail Özdemir, "Adana’dan yola çıktım, İzmir’e seyir halindeydim. Kula’da yoğun bir kar yağışına yakalandık. Ekiplerin küreme çalışmaları devam ediyor. Biz de yol açılsın diye bekliyoruz. Yol açıldıktan sonra yolumuza devam edeceğiz Allah’ın izniyle." ifadelerini kullandı.

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