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İzmir-Ankara karayolunu su bastı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 19:35 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sağanak yağış hayatı felç etti.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sağanak yağış hayatı felç etti. İlçeden geçen İzmir-Ankara karayolu da sular altında kaldı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, birçok araç çekici vasıtasıyla kurtarıldı.
Turgutlu ilçesinde saat 18.00’da başlayan ve yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış su baskınlarına ve İzmir-Ankara karayolunun kapanmasına neden oldu. E-96 karayolunda su taşkınları yaşanırken, trafik akışı iki yönde de kilitlendi. Bölgede trafik ve itfaiye ekipleri duruma müdahale etti. Manisa kavşağı ve OSB kavşağında trafik dururken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Mahsur kalan araçlar çekici vasıtasıyla kurtarıldı.

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