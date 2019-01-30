İzmir-Ankara yolu kar nedeniyle trafiğe kapandı

Manisa’nın Kula ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında, İzmir-Ankara D300 karayolu üzerindeki Esenyazı, Gökçeören ve Kovukdere mevkilerinde yol trafiğe kapandı.

Kula’da öğle saatlerinde aniden başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinden geçen İzmir-Ankara D-300 karayolu ulaşıma kapandı. Esenyazı, Gökçeören ve Kovukdere mevkisinde trafik akışı her iki yönde de dururken, Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve karayolları ekipleri yollarda önlemler aldı. Trafik akışının durduğu istikametlerde karayolları ekiplerince çalışmalar sürdürülürken, yoğun kar yağışının gece saatlerine kadar süreceği bildirildi.