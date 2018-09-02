İzmir barış şarkılarıyla yankılandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR’de 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde ünlü sanatçılar Zuhal Olcay ve Nükhet Duru konser verdi, Zülfü Livaneli'nin barış şarkılarını seslendirdi. İzmir, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü Gündoğdu Meydanı’nda düzenlediği bir konserle kutladı. Gece geç saatlere kadar süren konserde hayatını barışa ve özgürlüğe adamış usta sanatçı Zülfü Livaneli’nin şarkılarını ünlü sanatçılar Zuhal Olcay ve Nükhet Duru seslendirdi. Ferhat Livaneli Orkestrası ve Livaneli Korosu’nun eşlik ettiği konserde sahneye önce Zuhal Olcay ardından Nükhet Duru çıktı. Livaneli şarkılarını yorumlayan iki ünlü sanatçıya İzmirliler hep bir ağızdan eşlik etti. İzmir’in büyülü bir şehir olduğunu ve bu sahnede olmaktan büyük keyif aldığını söyleyen Nükhet Duru, "Ben İzmir’de doğmadım ama kendimi İzmirli gibi hissediyorum. Sizleri çok seviyorum. Zülfü Livaneli de aramızda olacaktı ancak eşi Ülker Hanım rahatsızlık geçirdiği için kendisi şuan hastanede. Ama önemli olan eserleriyle, kalbiyle, barışa gönül veren çalışmalarıyla ha orada ha burada. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yine güzel günlerde birlikte olacağız" dedi. Konserin sonunda Zuhal Olcay ve Nükhet Duru sahneye birlikte çıkarak 'Yiğidim Aslanım' şarkısını birlikte seslendirdi. Livaneli Korosu’nun küçük üyeleri ise Zülfü Livaneli’nin 'Özgürlük' şarkısını İzmirliler'in katılımıyla coşkuyla söyledi.



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