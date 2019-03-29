İzmir Barosu sandık güvenliği merkezi kurdu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- PAZAR günü yapılacak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İzmir Barosu, sandıklarda yaşanabilecek sorunların çözümü için sandık güvenliği merkezi kurdu.

Türkiye genelinde pazar günü gerçekleştirilecek 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oluşturacağı sandık güvenliği merkezi ile sandıklarda yaşanması olası sorunlara hukuki destek sağlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı avukat Özkan Yücel, yaklaşık iki aydan bu yana düzenlenen sandık güvenliği eğitimlerine 120’den fazla avukatın katıldığını belirterek, “İzmir Barosu ile Oy ve Ötesi işbirliği ile 31 Mart yerel seçimlerinde 120 civarındaki gönüllü avukat sandıklarda yaşanacak sorunların önlenmesi, sayımların doğru şekilde yapılabilmesi için sahada olacak. Yaşanacak sorunların merkeze bildirilmesi durumunda sorun bölgesine en yakın konumdaki avukatlarla iletişime geçip en hızlı şekilde soruna müdahalelerini sağlamak istiyoruz. Baromuzda kurduğumuz sandık güvenliği merkezindeki avukatlar ile Oy ve Ötesi Gönüllüleri gelen sorunlarla ilgili bilgileri toplayıp meslektaşlarımıza ve gerekli mercilere iletecekler. Bu süreçte avukatlara ve vatandaşlara ayrı ayrı olmak üzere toplam 6 eğitim düzenlendi" dedi.

İzmir Barosu Başkanı Yücel, sandıklarda sorun yaşayan yurttaşların ve müşahitlerin 0232 463 00 14 numaralı telefondan İzmir Barosu Sandık Güvenliği Merkezi’ni sabahtan itibaren arayabileceklerini ifade etti.

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