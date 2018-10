İzmir Barosu yeni başkanını seçiyor (3)

İZMİR BAROSU'NDA KAZANAN ÖZKAN YÜCEL OLDU

İzmir Barosu'nun Genel Kurulu, kıyasıya bir rekabete sahne oldu. 4 grup 5 listenin yarıştığı seçimde, kazanan Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Özkan Yücel oldu. Seçim bittikten sonra ilk mesajlarını salonda veren Yücel, her türlü hak ihlalinin karşısında duracaklarının sözünü verdi. Sandıktaki en yakın rakibi Mustafa Çetin ise, meslektaşlarından helallik istedi, herkesin sandıktan çıkan sonucu kabul etmesi gerektiğini söyledi.

İzmir'de avukatlar, Baro seçimi için bugün sandık başındaydı. Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adına İzmir Barosu Başkanvekili Mustafa Çetin ile Atalay Aksay'ın yanı sıra Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Özkan Yücel, Yenilikçi Avukatlar Grubu'nun adayı Muhammet Özekes ve Milliyetçi Avukatlar Grubu'nun adayı Ömer Fatih Şimdi, gün boyu meslektaşlarını ikna etmek için çalıştı. Kültürpark 4 No'lu Holde, oy verme işlemi sabah saat 09.00'da başladı. Avukatlar 19 sandıkta, saat 17.00'ye kadar oylarını kullandı. Sandıklar 17.00'de kapandı ve oy sayma işlemi başladı. Seçimi, Çağdaş Avukatlar Grubu'nun Başkan adayı Özkan Yücel'in listesi kazandı. Yücel, sandıklar kapandıktan sonra meslektaşlarının tebriklerini kabul etti.

İLK MESAJI VERDİ

Özkan Yücel, ilk açıklamasında yeni yönetimin avukatları yalnızca bırakmayacağını, Türkiye'deki her türlü hukuka aykırılığın karşısında duracaklarını belirterek, "Asla bir efendiyi bir otorite kabul etmeyeceğiz. Her türlü hak ihlalinde hem avukatın hem de yurttaşın yanında olacağız. Artık böyle bir İzmir Barosu yönetimi var. Kararlıyız. Seçim çalışmaları esnasında da söyledik; Türkiye'nin hukuk devletinin yeniden inşasına ilişkin bir sürece ihtiyacı var. Bu sürecin başkentini İzmir yapmaya kararlıyız. Bu süreç İzmir'den başlayacak. Hem avukat arkadaşlarımıza, hem meslektaşlarımıza hem de İzmir halkına söz veriyoruz" dedi.

İzmir Barosu'nda görevi vekaleten yürüten ve Çağdaş Avukatlar Grubu adayı olarak seçime katılan ve Özkan'ın sandıktaki en yakın rakibi Mustafa Çetin, meslektaşlarından helallik istedi. Ekibine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Çetin, "Sandık sonucu belli oldu. Hepimiz 'amasız' sandıktan çıkan sonucu kabul edeceğiz. Hakkınızı helal edin" diye konuştu.

SANDIK SONUCU ŞU ŞEKİLDE:

Genel Kurul'da toplamda 5 bin 986 avukat oy kullandı. Geçerli oy sayısı 5 bin 816. Sandıktan Özkan Yücel'e 1955 oy çıktı. Mustafa Çetin geçerli oyların 1720'sini aldı. Yine Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'nun adayı Atalay Aksay ise 1258 oy ile sandıktan 3'üncü sırada çıktı. Bu yıl ilk kez Yenilikçi Avukatlar Grubu olarak seçime katılan Muhammet Özekes de 540 oy aldı. Milliyetçi Avukatlar Grubu'nun adayı olan Ömer Fatih Şimdi'ye ise sandıktan 312 oy çıktı.

Umut KARAKOYUN / İZMİR, (DHA)