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İzmir Barosu yeni başkanını seçiyor (Yeniden)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 18:27 | Son Güncelleme

BAŞKANLIK için 5 adayın yarıştığı İzmir Barosu'nun Olağan Genel Kurul'unda oy verme işlemi saat 09.00'da başladı. Baroya kayıtlı 9 bin avukat yeni başkanını seçmek için sandık başına gitti.

İzmir Barosu yeni başkanını seçiyor (Yeniden)

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- BAŞKANLIK için 5 adayın yarıştığı İzmir Barosu'nun Olağan Genel Kurul'unda oy verme işlemi saat 09.00'da başladı. Baroya kayıtlı 9 bin avukat yeni başkanını seçmek için sandık başına gitti.
İzmir Barosu'nun olağan genel kurulu, Kültürpark'taki 4 No'lu Hol'de dün başladı. Gündem gereğince önce başkanlık divanı seçildi, tahmini bütçe ve bütçe kararnamesinin karara bağlanmasının ardından, başkan adayları konuşma yaptı. Genel Kurul'un bugünkü bölümünde iki aday çıkaran Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'ndan İzmir Barosu Başkanvekili Mustafa Çetin ile yine yönetim kurulu üyesi olan eski Genel Sekreter Atalay Aksay, Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Özkan Yücel, Yenilikçi Avukatlar Grubu'ndan Muhammet Özekes ve Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan ise Ömer Fatih Şimdi başkan seçilebilmek için yarışacak. Oy verme işlemi sabah saat 09.00'da başlarken, adaylar da salon dışında kurulan stantlarda avukatlardan oy istemeye devam ediyor. Adaylar arasından oyunu kullanan İzmir Barosu Başkanvekili Mustafa Çetin, "İzmir Barosu kökleri, duruşu, gelenekleri olan bir baro. Gelecek 2 yıl için avukatlar bugün başkanını seçecek. Seçim sonuçlarının baromuza, meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ülkenin içinde bulunduğu bu zor dönemde, İzmir Barosu'nun ağırlığını, hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını, cumhuriyetin temel değerlerini, Atatürk ilke ve devrimlerini, hak ve adalet içerisinde savunacak, yönetecek bir yönetimin İzmir Barosu'na gelmesini temenni ediyorum" dedi.
Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek ve yapılan sayımın ardından, 9 bin avukatın yeni başkanı belli olacak.

FOTOĞRAFLI

İzmir Barosu yeni başkanını seçiyor (Yeniden)İzmir Barosu yeni başkanını seçiyor (Yeniden)İzmir Barosu yeni başkanını seçiyor (Yeniden)İzmir Barosu yeni başkanını seçiyor (Yeniden)

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