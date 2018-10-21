HABER

İzmir Barosu'nda başkanlık seçimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 14:08 | Son Güncelleme

İzmir Barosu'nda başkanlık seçimi

İZMİR (AA) - İzmir Barosu başkanlık seçiminde 09.00'da başlayan oy verme işlemi devam ediyor.

Avukatların Kültürpark'taki 4 numaralı holde oy kullandığı başkanlık seçimlerinde 5 aday yarışıyor.

İki aday çıkaran Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'ndan İzmir Barosu Başkanvekili Mustafa Çetin ile Atalay Aksay, Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Özkan Yücel, Yenilikçi Avukatlar Grubu'ndan Muhammet Özekes ve Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Ömer Fatih Şimdi, İzmir'in yeni baro başkanı olmak için mücadele ediyor.

9 bin avukatın oy verme işleminin 17.00'de sona ermesi, resmi olmayan sonuçların 19.00 gibi açıklanması bekleniyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
TÜGVA Genel Merkezi Açılış TöreniTÜGVA Genel Merkezi Açılış Töreni
Süleyman Koç Camii minaresindeki taşları en iyi ustalar yerleştirecekSüleyman Koç Camii minaresindeki taşları en iyi ustalar yerleştirecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başkanlık seçimleri İzmir Barosu oy verme

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da yollar dereye döndü, araçtaki insanlar mahsur kaldı

Ankara'da yollar dereye döndü, araçtaki insanlar mahsur kaldı

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

Konkordato komiserliği nedir, şartları nelerdir? (Konkordato komiserliği eğitimi)

Konkordato komiserliği nedir, şartları nelerdir? (Konkordato komiserliği eğitimi)

Patronunun attırdığı imza kabusu oldu! 'Üzüntümden kanser oldum'

Patronunun attırdığı imza kabusu oldu! 'Üzüntümden kanser oldum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.