İzmir Barosu'nda başkanlık seçimi

İZMİR (AA) - İzmir Barosu başkanlık seçiminde 09.00'da başlayan oy verme işlemi devam ediyor.

Avukatların Kültürpark'taki 4 numaralı holde oy kullandığı başkanlık seçimlerinde 5 aday yarışıyor.

İki aday çıkaran Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'ndan İzmir Barosu Başkanvekili Mustafa Çetin ile Atalay Aksay, Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Özkan Yücel, Yenilikçi Avukatlar Grubu'ndan Muhammet Özekes ve Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Ömer Fatih Şimdi, İzmir'in yeni baro başkanı olmak için mücadele ediyor.

9 bin avukatın oy verme işleminin 17.00'de sona ermesi, resmi olmayan sonuçların 19.00 gibi açıklanması bekleniyor.

