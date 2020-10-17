İzmir Barosu’ndan Açık Havada “Genel Kurul”

İzmir Barosu’na üye avukatlar, 17-18 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan ancak İlçe ve İl Seçim Kurulları’nın verdiği kararlarla fiilen yapılamayan İzmir Barosu genel kurulu için Kültürpark’ta toplandı. Genel kurulun Kültürpark’taki 3 No’lu Holde yapılması öngörülüyordu, ancak polis akşamdan barikat kurarak binaya girilmesini engelledi. Bunun üzerine avukatlar, binanın önünde toplanarak Genel Kurul’un engellenmesini protesto etti.

Baro Başkanı Avukat Özkan Yücel, “Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. Açık havada genel kurulunu yapan ilk baro olma onurunu yaşıyoruz. Genel kurul yapamazsınız, çoğunluğu sağlayamazsınız dediler. O irade şimdi burada. O irade İzmir Barosu’nun asla teslim olmayacağının bir göstergesi olarak şu an bu meydanı doldurmuş durumda” diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı genelgeyle baro genel kurullarını engellemişti

İçişleri Bakanlığı’nın 2 Ekim’de yayımladığı genelgeyle Corona virüsü salgınını gerekçe göstererek, baroların genel kurulları da dahil olmak üzere sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce düzenlenecek her türlü etkinlik 1 Aralık’a kadar iptal edilmişti. İzmir Barosu’nun genel kurulunda mevcut baro yönetimine karşı Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu’nun başkan adayı olan Mustafa Çetin’in açtığı davada mahkeme İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ilgili olarak oy birliği ile yürütmenin durdurulmasına karar vermiş ve genel kurulun yapılmasının önünü açmıştı. Fakat ilçe seçim kurulu, mahkemenin kararına rağmen genel kurulun yapılmasına yönelik başvuruyu reddetti.