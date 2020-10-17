İzmir Barosu’ndan Açık Havada “Genel Kurul”

İzmir Barosu’na üye avukatlar, 17-18 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan ancak İlçe ve İl Seçim Kurulları’nın verdiği kararlarla fiilen yapılamayan İzmir Barosu genel kurulu için Kültürpark’ta toplandı. Genel kurulun Kültürpark’taki 3 No’lu Holde yapılması öngörülüyordu, ancak polis akşamdan barikat kurarak binaya girilmesini engelledi. Bunun üzerine avukatlar, binanın önünde toplanarak Genel Kurul’un engellenmesini protesto etti.
Baro Başkanı Avukat Özkan Yücel, “Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. Açık havada genel kurulunu yapan ilk baro olma onurunu yaşıyoruz. Genel kurul yapamazsınız, çoğunluğu sağlayamazsınız dediler. O irade şimdi burada. O irade İzmir Barosu’nun asla teslim olmayacağının bir göstergesi olarak şu an bu meydanı doldurmuş durumda” diye konuştu.
İçişleri Bakanlığı genelgeyle baro genel kurullarını engellemişti
İçişleri Bakanlığı’nın 2 Ekim’de yayımladığı genelgeyle Corona virüsü salgınını gerekçe göstererek, baroların genel kurulları da dahil olmak üzere sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce düzenlenecek her türlü etkinlik 1 Aralık’a kadar iptal edilmişti. İzmir Barosu’nun genel kurulunda mevcut baro yönetimine karşı Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu’nun başkan adayı olan Mustafa Çetin’in açtığı davada mahkeme İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ilgili olarak oy birliği ile yürütmenin durdurulmasına karar vermiş ve genel kurulun yapılmasının önünü açmıştı. Fakat ilçe seçim kurulu, mahkemenin kararına rağmen genel kurulun yapılmasına yönelik başvuruyu reddetti.
“Genelgeyle yasal hükümlerin değiştirilemeyeceği tescil edildi”
Kültürpark’ta toplanan avukatlara seslenen Çetin süreci şu sözlerle anlattı: “Hem Baro yönetimi hem de davada taraf olduğum için ben, ilçe seçim kuruluna başvurarak genel kurulun 17-18 Ekim’de yapılmasını istedik. İlçe seçim kurulu yürütmeyi durdurma kararını kabul etti. Ancak ‘17-18 Ekim’de yapamazsınız, süreci tekrar başlatmanız gerekiyor’ deyip kesin olarak genel kurulun yapılmamasına karar verdi. Kararın kesin olmasına karşı il seçim kuruluna başvurduk. İl seçim kurulu, ilçe seçim kurulunun kararının kesin olmasını bozdu. Dün akşam 18.00’de iki gün içinde genel kurul yetişmez diyerek sürecin yeniden başlatılması gerektiğini söyledi. Artık genelgelerle yasada belirtilen hükümlerin değiştirilemeyeceği yürütme durdurma kararıyla tescil edildi”.
Çetin sürecin yeniden başlamasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı genelgesinde öngörüldüğü gibi 1 Aralık sonrasında değil, Kasım ayı içinde baro genel kurulunun yapılacağını da sözlerine ekledi. Çetin, “Avukatlar olarak farklı siyasi düşünce ve gruplarda olsak da ortak sorunlarda ortak hareket edilmesi gerektiğini anlamış olduk” dedi.
“Hukukun çivisi çıktı”
İzmir Barosu’nun dört eski başkanının da katıldığı etkinlikte konuşan Baro Başkanı ve Çağdaş Avukatlar Grubu’nun başkan adayı Avukat Özkan Yücel, “Baro olarak hukuku konuşmak istiyoruz ama maalesef memlekette hukukun çivisi çıktı. Baroların genel kurullarının yaptırılmaması, demokrasiye yönelik bir saldırıdır diye her alanda bağırdık. Çünkü bugün Avukatlık Kanunu’ndaki seçim hükmünü tanımayanlar, yarın genel seçimlere ve yerel seçimlere ilişkin hükümleri tanımamak konusunda da kendilerini özgür hissedecekler” diye konuştu.
“Biz sandık diyoruz, siz sandığı kaçırıyorsunuz”
Yücel konuşmasını şöyle sürdürdü: “Totaliter rejimin, faşizmin ayak sesleri geliyor. Seçme ve seçilme hakkının önüne siyasi iktidar tarafından büyük engeller konmak isteniyor. Bu kararlar açıklandığında o kararların altında imzası olan hakimlere hakimlik yaptıklarını hatırlatmak için bir yandan yasal başvuruları yaptık. Diğer taraftan size ve İzmir Barosu’nun mücadele geleneğine güvenerek, ‘biz bu kararı tanımıyoruz’ dedik. Çoklu baro tartışması sırasında bize dediler ki, özellikle Ankara’da oturan o küçük tek adam dedi ki, ‘Sizin illerinizde desteğiniz yok, kaybedeceksiniz zaten’ dedi. Şimdi ısrar ediyoruz. Sandık koyun da kimin kaybettiğini görelim. Biz sandık diyoruz, siz sandığı kaçırıyorsunuz. Cesaretiniz varsa sandığı getirin”.