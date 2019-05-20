İzmir Barosu'ndan avukatlara yönelik 'hukuksuz uygulama' iddiası

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR Barosu, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ndeki göçmenlere hizmet veren avukatlara yönelik hukuksuz uygulamaların yapıldığını öne sürerek, basın açıklaması yaptı.

İzmir Barosu'na kayıtlı avukatlar, Menemen ilçesine bağlı Harmandalı Mahallesi'nde bulunan İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Baro Başkanı Özkan Yücel, 14 Mayıs'ta merkezde bulunan göçmenlere hizmet veren 8 avukatla bir tercümanın, merkezde hukuk dışı uygulamalara maruz kaldığını iddia ederek, meslektaşlarına yönelik bu tutumu kınadıklarını belirtti. Yücel, merkezde bulunan göçmenlerin suçlu olmadığını, merkezin de cezaevi gibi görülmemesi gerektiğini belirterek, "Göç ve iltica alanında çalışma yürüten Baromuzun üyesi avukatlar, büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak, 14 Mayıs 2019 tarihinde, İzmir Barosu mensubu sekiz avukat ve bir tercüman adli yardım görevlerini ifa etmek amacıyla geldikleri Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde hukuk dışı bir muameleyle karşılaşmışlardır. Meslektaşlarımız ve tercüman saat 14.00 ile 17.30 arasında hukuka aykırı olarak özgürlüklerinden yoksun bırakılmış, görev yapmaları engellenmiş, müvekkillerine ve dosyalarına erişimleri imkânsız kılınmıştır. İki saati aşan bir süre boyunca sekiz avukat ve bir tercümanın avukat görüşme odalarının bulunduğu koridorun her iki kapısı da kapatılarak yardım çağrılarının yanıtsız bırakılması, kapının açılmasının ardından da dışarı çıkmalarının fiili müdahale ile engellenmesi, bu süre içerisinde tuvalet, su gibi insani ihtiyaçlarını karşılama olanaklarından yoksun bırakılmaları Türk Ceza Kanunu'nun 94/2-b fıkrasında düzenlenen işkence suçu kapsamında eylemlerdir. Tüm bu süreçte yakın zamanda doğum yapmış bir meslektaşımız da sağlık sorunları yaşamıştır. Harmandalı Geri Gönderme Merkezi tarafından görev yapmaya çalışan avukatların merkez binasına girişte çantaları aranmakta, avukatlar X-Ray cihazından geçmeye zorlanmakta, bahçe giriş nizamiyesi ile kurum binası arasındaki 200 metre kadar yol özel güvenlik nezareti olmadan geçilememekte ve avukatlar binaya giriş ve çıkışta kendilerine nezaret edecek özel güvenlik görevlisini beklemek, onunla bu yolu yürümek, gerektiğinde tuvalete dahi özel güvenlik ile gitmek zorunda bırakılmaktadırlar. Ayrıca avukatların telefonu ile binaya girişi de idare tarafından engellenmektedir" dedi.