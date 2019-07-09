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İzmir Barosu'ndan can dostlara mamatik

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 15:01 | Son Güncelleme

 İZMİR Barosu'nun sokak hayvanları için aldığı mamatikler tespit edilen noktalara bırakıldı.

İzmir Barosu'ndan can dostlara mamatik

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR Barosu'nun sokak hayvanları için aldığı mamatikler tespit edilen noktalara bırakıldı. Baro üyeleri Türkiye'de hayvanlara verilen zararın önlenemediğini dile getirerek cezaların şiddeti önlemekte yetersiz kaldığını savundu.
İzmir Barosu'nun sokak hayvanları için yaptırdığı mamatiklerden ilki, İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, Yardımcısı Özgür Yılmazer ve birçok baro üyesi avukatın katılımıyla Bölge Adliye Mahkemesi arkasına konuldu. Diğer mamatiklerin Alsancak'ta bulunan baro binası, Bayraklı ve Karşıyaka adliyelerinin çevresine bırakılacağı bildirildi. Bölge Adliye Mahkemesi yakınlarına yerleştirdikleri mamatiğin yanında açıklama yapan Baro Başkan Yardımcısı ve Hayvan Hakları Komisyonu Üyesi Özgür Yılmazer, yaşam mücadelesi veren hayvan dostlarının her daim yanlarında olduklarını hatırlatarak, günlerinin geçtiği adliye ve baro çevresine onlar için beslenme noktaları yerleştirmek istediklerini dile getirdi. Hayvanların yaşama şartlarını iyileştirmenin önemli bir adım olduğunu ifade eden Yılmazer, bunun küçük bir adım olduğuna dikkat çekerek, "Yaşadığımız bu doğaya hükmetmeye çalışan insanoğlu, hayvan dostlarımızın da en az bizler kadar hatta belki de bizlerden daha çok doğanın bir parçası olduğunu unutuyor. Yaşadığımız bu tabiat insanlara tahsis edilmiş bir eşya değil, içerisinde var olan bütün canlılarla birlikte varlığını sürdürebilen, kendini yenileyebilen bir varlıktır" dedi.
Türkiye'de hayvan hakları konusundaki yasal çalışmalarının bugüne kadar bir seçim vaadi olmaktan öteye geçemediğini söyleyen Yılmazer, sahipli sahipsiz tüm hayvanların yaşam koşullarının günden güne kötüleşerek hayvanlara şiddet haberlerinin arttığını ifade etti. Hayvan Hakları Yasası’nın seçim kazanma kapısı olarak görüldüğünü öne süren Özgür Yılmazer, sözlerine şöyle devam etti:
"Verilen verilemeyen cezalar, insanlara bile şiddeti önlemekte yetersiz kalmakta. Öte yandan, modern bir hukuk sistemine yakışmayacak şekilde, hayvanlar ülkemizde mal olarak görülmekte ve savunmasız bu canlılara verilen her türlü zarar, gösterilen her türlü şiddet kabahat olarak değerlendirilmekte olup, yapanlara karşı ancak para cezasına hükmedilmekte. Sahipli sahipsiz hayvan ayrımı yapılmaksızın yaşayan her canlının aynı haklara sahip olması için çalışıyoruz. İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak barınak ziyaretlerinde çeşitli sorunlarla karşılaşıyoruz. Tüm hayvanların haklarını koruyacak ister memur, ister vatandaş kim olursa olsun, görevini yapmayan herkesin cezalandırılmasını sağlayacak bir yasanın bir an önce yürürlüğe girmesi çok önemli. Hayvan Hakları Komisyonu olarak bir yandan mevcut yasaların elverdiği ölçüde hayvanları korumak için elimizden geleni yaparken, bir yandan da yasa ve çalıştay çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurmuş olduğumuz beslenme noktalarının mamasız kalmaması için öncelikle meslektaşlarımızın adliye personelinin ve vatandaşlarımızın baromuzu yalnız bırakmamasını temenni ediyoruz."

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İzmir Barosu'ndan can dostlara mamatikİzmir Barosu'ndan can dostlara mamatikİzmir Barosu'ndan can dostlara mamatikİzmir Barosu'ndan can dostlara mamatik

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