HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir Barosu’ndan Çoklu Baro Tasarısına Karşı Oturma Eylemi

İzmir Barosu’ndan Çoklu Baro Tasarısına Karşı Oturma Eylemi

09.07.2020 00:59 | Son Güncelleme

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilerek Meclis Genel Kurulu’na gelen çoklu baro ve baroların seçim sistemlerinin değiştirilmesine yönelik yasa teklifi, İzmir Barosu’na üye avukatlar tarafından oturma eylemiyle protesto edildi

İzmir Barosu’ndan Çoklu Baro Tasarısına Karşı Oturma Eylemi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu’nda kabul edilerek Meclis Genel Kurulu’na gelen çoklu baro ve baroların seçim sistemlerinin değiştirilmesine yönelik yasa teklifi, İzmir Barosu’na üye avukatlar tarafından oturma eylemiyle protesto edildi.

Gündoğdu Meydanı’ndaki eylemde “İstibdada karşı hürriyeti savunuyoruz” ve “Barolara, meslek odalarına ve sendikalara özgürlük” dövizleri taşındı, “savunma susmayacak” sloganı atıldı. Oturma eyleminde Piraksis müzik grubu şarkılarını seslendirdi, “Duvara Karşı” tiyatro grubu Nazım Hikmet’ten şiirler okudu.

“Aklıselimin galip geleceğini umuyoruz”

VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, yasa teklifi Meclis Genel Kurulu’na gelmiş olsa da bu teklifin hala reddedilme ihtimali olduğunu söyledi. Yücel, “O yüzden mücadele etmeye devam ediyoruz. Hiçbir karanlık sonsuza değin sürmüyor. Biz aklıselimin galip geleceğini, doğru olanın gerçekleşeceğini umuyoruz. Meclis’te hala vicdanıyla hareket eden, hala talimatların dışında karar verebilecek milletvekillerinin olduğuna inanmak istiyoruz. Bunun için de buradayız. Yalnız biz değil, Türkiye’nin dört bir tarafında barolar bugün yine sokakta, bugün yine adliyelerde, bugün yine ‘yanlış yapıyorsunuz’ demek için harekete geçtiler” dedi.

Baro başkanlarının Ankara’da buluşacağını ve kendisinin de başkente hareket edeceğini belirten Yücel, eylemlerin bütün Genel Kurul süresince devam edeceğini vurguladı. Yücel, “Dinlesinler istiyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz, dinlerlerse anlayacaklar. Anlamak gibi bir niyetleri varsa, iyi niyetlilerse… Çünkü biz sahici bir şey söylüyoruz, doğru bir şey söylüyoruz ve karşımıza koyabildikleri en ufak bir argüman bile yok” diye konuştu.

“Her yolu, her seçeneği sonuna kadar sürdüreceğiz”

Teklifin Genel Kurul’da kabul edilmesi ihtimali karşısında mücadeleye devam edeceklerini belirten İzmir Barosu Başkanı şunları söyledi: “Sonraki süreçleri var. Anayasa Mahkemesi var. Başka mekanizmaları var. Bizler hukukçuyuz. Her yolu, her seçeneği sonuna kadar sürdüreceğiz. Demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Bir taraftan da burada oynanan oyunu görmesi için yurttaşı aydınlatmaya devam edeceğiz. Bu mücadelenin sonunda kazanacağımıza da kesinlikle inanıyoruz”.

“Hukuk yandaşlık tanımaz”

Yücel, teklif yasalaşsa ve uygulamaya geçse bile iktidarın istediği sonuca ulaşamayacağını da sözlerine ekledi: “AK barolar istiyorlar. AK Parti’ye bağlı, siyasi iktidara bağlı barolar istiyorlar. Ama bir şeyi gözden kaçırıyorlar. Hukukçular, hangi siyasi eğilimden olurlarsa olsunlar hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları konusunda ortaklaşabilirler. İşte bunun örneği 19 Mayıs bildirisidir, 1 Haziran bildirisidir, 19-22 Haziran yürüyüşüdür, Meclis önündeki bekleyişimizdir. Orada her siyasi partiye gönül vermiş, her akımdan, her düşünceden insan vardı. MHP’lisi vardı, AKP’lisi vardı, benim gibi sosyalist olanı vardı, parti tutmayanı vardı, CHP’li olanı vardı. Ama bir ortak paydada buluşabildik. Hukuk dedik, hukukun evrensel ilkeleri dedik. Demokrasi dedik ve insan hakları dedik. Burası bizi birleştiren nokta. Hukukçuların temel özelliği budur zaten. Bu kanun teklifine karşı çıkıyor olmamızın temelinde de bu yatıyor. Çünkü diyoruz ki hukuk yandaşlık tanımaz. Yandaşlığı hukukun içine, mahkeme salonlarına, avukatlık bürolarına, barolara sokarsanız orada artık adaletten söz etmeniz mümkün olmaz ve kaybeden yurttaş olur”.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı
Antalya'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildiAntalya'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi
Meke Gölü nerede? Meke Gölü nerede?

En Çok Okunan Haberler

'Senin ederin kaç para?' demişti! O yarbay hakkında flaş gelişme

'Senin ederin kaç para?' demişti! O yarbay hakkında flaş gelişme

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Gay olmasıyla ilgili konuştu! 'Nakşibendi tarikatında...'

Gay olmasıyla ilgili konuştu! 'Nakşibendi tarikatında...'

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca: Bayramda il bazlı bazı kısıtlamalar gelebilir

Bakan Koca: Bayramda il bazlı bazı kısıtlamalar gelebilir

İlginizi Çekebilir

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

Havadan müdahale yeniden başladı

Havadan müdahale yeniden başladı

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

Alabaylar Çetesi kimdir?

Alabaylar Çetesi kimdir?

Diğer Haberler
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

TBMM Genel Kurulunda Ahmet Şık ve Bülent Turan arasında tartışma: Kes sesini!

TBMM Genel Kurulunda gergin anlar: Kes sesini!

Antalya'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi

Antalya'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Katar Emiri ile görüştü

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Katar Emiri ile görüştü

Kamyon ile işçi servisi kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kamyon ile işçi servisi kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Ordu'da can pazarı! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Ordu'da can pazarı! İki araç da hurdaya döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.