İzmir Barosu’ndan Çoklu Baro Tasarısına Karşı Oturma Eylemi

Baro başkanlarının Ankara’da buluşacağını ve kendisinin de başkente hareket edeceğini belirten Yücel, eylemlerin bütün Genel Kurul süresince devam edeceğini vurguladı. Yücel, “Dinlesinler istiyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz, dinlerlerse anlayacaklar. Anlamak gibi bir niyetleri varsa, iyi niyetlilerse… Çünkü biz sahici bir şey söylüyoruz, doğru bir şey söylüyoruz ve karşımıza koyabildikleri en ufak bir argüman bile yok” diye konuştu.

“Her yolu, her seçeneği sonuna kadar sürdüreceğiz”

Teklifin Genel Kurul’da kabul edilmesi ihtimali karşısında mücadeleye devam edeceklerini belirten İzmir Barosu Başkanı şunları söyledi: “Sonraki süreçleri var. Anayasa Mahkemesi var. Başka mekanizmaları var. Bizler hukukçuyuz. Her yolu, her seçeneği sonuna kadar sürdüreceğiz. Demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Bir taraftan da burada oynanan oyunu görmesi için yurttaşı aydınlatmaya devam edeceğiz. Bu mücadelenin sonunda kazanacağımıza da kesinlikle inanıyoruz”.

“Hukuk yandaşlık tanımaz”

Yücel, teklif yasalaşsa ve uygulamaya geçse bile iktidarın istediği sonuca ulaşamayacağını da sözlerine ekledi: “AK barolar istiyorlar. AK Parti’ye bağlı, siyasi iktidara bağlı barolar istiyorlar. Ama bir şeyi gözden kaçırıyorlar. Hukukçular, hangi siyasi eğilimden olurlarsa olsunlar hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları konusunda ortaklaşabilirler. İşte bunun örneği 19 Mayıs bildirisidir, 1 Haziran bildirisidir, 19-22 Haziran yürüyüşüdür, Meclis önündeki bekleyişimizdir. Orada her siyasi partiye gönül vermiş, her akımdan, her düşünceden insan vardı. MHP’lisi vardı, AKP’lisi vardı, benim gibi sosyalist olanı vardı, parti tutmayanı vardı, CHP’li olanı vardı. Ama bir ortak paydada buluşabildik. Hukuk dedik, hukukun evrensel ilkeleri dedik. Demokrasi dedik ve insan hakları dedik. Burası bizi birleştiren nokta. Hukukçuların temel özelliği budur zaten. Bu kanun teklifine karşı çıkıyor olmamızın temelinde de bu yatıyor. Çünkü diyoruz ki hukuk yandaşlık tanımaz. Yandaşlığı hukukun içine, mahkeme salonlarına, avukatlık bürolarına, barolara sokarsanız orada artık adaletten söz etmeniz mümkün olmaz ve kaybeden yurttaş olur”.