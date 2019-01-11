İzmir Barosundan işçilere müdahaleye tepki

İZMİR (AA) - İzmir Barosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ'de örgütlü Genel-İş Sendikasının yetkisine belediye yönetiminin itiraz etmesini protesto amacıyla kurum önünde toplanan ve hizmet binasına girmeye çalışan işçilere polisin müdahale etmesine tepki gösterdi.

Barodan yapılan açıklamaya göre, Konak'ta Belediye önünde toplanan işçilere destek vermeye giden İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, Yardımcısı Özgür Yılmazer ve İnsan Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Deman Güler sendika başkanları ve diğer yetkililer ile görüştü.

"Toplu sözleşme ve sendika hakkı gerek Anayasamız, gerek iç mevzuatımız ve gerekse tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerle korunan temel bir insan hakkıdır." ifadesine yer verilen açıklamada, "Hakları için mücadele eden işçilerin barışçıl eylemlerine şiddetle karşılık verilmesi asla kabul edilemez. Barışçıl gösterilere sıklıkla yapılan sert müdahaleler ne iş barışına ne de toplumsal huzura herhangi bir katkı sağlamaz, ülke demokrasisini ileri taşımaz." değerlendirmesinde bulunuldu.