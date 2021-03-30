İzmir Barosu’ndan İstanbul Sözleşmesi Tepkisi

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine tepkiler sürüyor. Geçen hafta, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay’a başvuran İzmir Barosu, yaptığı basın açıklamasında da sözleşmenin usulsüz ve hukuksuz olarak feshedildiğini belirtti. Bölge Adliye Mahkemesi önünde yapılan basın açıklamasına avukatlar cübbeleriyle katıldı.

Açıklamada, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nin ilk imzacısı olduğu hatırlatıldı ve “İmzalanması üzerinden dokuz yıl, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi üzerinden yedi yıl geçmiş ve 2012 yılında büyük bir gururla, aynı hükümet tarafından 8 Mart’ta kadınlara hediye edilen sözleşme, meclis iradesi ve kadınlara yönelik şiddet oranlarının yüksekliği yok sayılarak usulsüz, hukuksuz olarak feshedilmiştir” görüşü dile getirildi.

Hükümetin gerekçelerine eleştiri

Hükümetin sözleşmeden çekilmeyi “aile yapı ve geleneklerine aykırılık, uyumsuzluk” gerekçesine dayandırdığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Soruyoruz; Sözleşmenin Hangi maddesi aile yapı ve geleneklerine aykırıdır? Kadınlar töre, gelenek görenek adı altında öldürülmesin, şiddete maruz kalmasın diyen madde mi, yoksa kız çocukları zorla evlendirilmesin diyen madde mi ya da sığınma evi sayısını arttır kadınlara iş imkanı sağla diyen madde mi? Hükümetin de çok iyi bildiği gibi sözleşmede aileye dair bu gerekçeye konu olacak tek bir madde dahi yok.”