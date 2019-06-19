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İzmir Barosu'ndan LGBTİ etkinliği yasağına iptal başvurusu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 13:10 | Son Güncelleme

İZMİR Valiliği'nce LGBTİ topluluğunun 17- 23 Haziran'da kentte düzenlemeyi planladığı etkinliklerin yasaklanmasına tepki gösteren İzmir Barosu üyeleri, kararın iptali için yürütmeyi durdurma davası açıp, basın açıklaması yaptı.

İzmir Barosu'ndan LGBTİ etkinliği yasağına iptal başvurusu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR Valiliği'nce LGBTİ topluluğunun 17- 23 Haziran'da kentte düzenlemeyi planladığı etkinliklerin yasaklanmasına tepki gösteren İzmir Barosu üyeleri, kararın iptali için yürütmeyi durdurma davası açıp, basın açıklaması yaptı.
İzmir Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, LGBTİ topluluğunun 17- 23 Haziran'da gerçekleştirmeyi planladığı etkinliklerin yasaklandığı belirtildi. Buna tepki gösteren İzmir Barosu üyeleri, yasak kararının kaldırılması amacıyla yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde bir araya gelen baroya kayıtlı avukatlar, basın açıklaması yaptı. Baro Başkanı Özkan Yücel, açıklamasında şunları kaydetti:
"İzmir Valiliği 14 Haziran'da web sitesi üzerinden yayımladığı bir metinle 17 Haziran 2019'dan 23 Haziran 2019 sonuna kadar İzmir ilinde gerçekleştirilecek 7. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini yasakladığını duyurmuştur. Yasaklamanın gerekçesi olarak da yaklaşık 20 ayrı etkinlik nedeniyle kamu düzeninin bozulabileceği ve bu etkinliklere dönük terör eylemleri ihtimali gösterilmiştir. Birden fazla yerde ve farklı zamanlarda yapılması planlanan atölye çalışmaları, akademik toplantılar, panel, bale, kokteyl, yoga, piknik gibi çok çeşitli etkinliklerin terör eylemi yapılacağına ilişkin istihbarat alındığı gerekçesi ile iptali kararı, önleyici tedbir alması gerekirken bu sorumluluğu yerine getirmeyen ve etkinliklerin engellenmesi yoluna gidildiği gözetildiğinde gayrimeşru ve kabul edilemez niteliktedir. İzmir Barosu olarak kanunlarca tarafımıza tanınan insan haklarını koruma ve gözetme görev ve sorumluluğunun bilinci ile bugün hiçbir somut gerekçeye dayanmayan söz konusu yasaklama kararına karşı yasal mücadelemizi başlatarak tarafımızca İptal davası açılmış ve hukuk mücadelesi başlatılmıştır."
Açıklamanın ardından grup üyeleri, olaysız dağıldı.

FOTOĞRAFLI

İzmir Barosu'ndan LGBTİ etkinliği yasağına iptal başvurusu

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