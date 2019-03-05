İzmir Barosundan plaj sandalyeli eylem

İZMİR (AA) - İzmir Barosu üyesi avukatlar İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde yeterli bank olmamasına dikkat çekmek için plaj sandalyeleriyle eylem yaptı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde bir araya gelen avukatlar, yanlarında getirdikleri portatif plaj sandalyelerini açarak oturdu.

Grup adına açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, adliye binasının birçok koridorunda bank bulunmadığını, bu durumun avukatlar için olduğu kadar vatandaşlar için de sorun yarattığını ifade etti.

Yücel, şunları kaydetti:

"Biz bugün bu plaj sandalyelerini koyana kadar adliye tarafından konulması gereken banklar koridorlarda yoktu. Defalarca görüşmeler yaptık. Çözümü konusunda harekete geçmeye çalıştık. Bugüne kadar mümkün olmadı. Biz eylem planını açıkladıktan sonra buraya sandalye sevkiyatına başlamışlar. Keşke daha önce yapsalardı."

Avukatları, adliyelerin misafirleri sayan anlayışın terk edilmesi gerektiğini belirten Yücel, "Avukatlar adliyelerin ev sahibidir. Her gün mesai saatimizin büyük bir kısmını burada harcıyoruz. Burayı avukatlar açısından da kullanılabilir, adalete erişimi temin edecek mekanlar haline getirmek bu alanda sorumlu olan herkesin boynunun borcudur." değerlendirmesinde bulundu.

