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İzmir Barosu'ndan TBB'ye 'olağanüstü genel kurul' çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 13:23 | Son Güncelleme

İZMİR Barosu'nca Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) olağanüstü genel kurul yapılması için çağrıda bulunuldu.  İzmir Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Avukatlık Kanunu'nun 115'inci maddesi hatırlatılarak, şöyle denildi: "Türkiye Barolar Birliği Başkanı, 52 baronun yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı ilkelerini gözeterek aldığı kararları yok sayarak, Avukatlık Kanunu madde 110/1'de yer alan ve baroları ilgilendiren konularda barolarla görüşerek çoğunluğun düşünce ve görüşünü belirtmek zorunda olduğuna ilişkin görevini yerine getirmemiş, bu suretle kanuna aykırı davranmıştır.

İZMİR, (DHA) - İZMİR Barosu'nca Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) olağanüstü genel kurul yapılması için çağrıda bulunuldu.
İzmir Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Avukatlık Kanunu'nun 115'inci maddesi hatırlatılarak, şöyle denildi:
"Türkiye Barolar Birliği Başkanı, 52 baronun yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı ilkelerini gözeterek aldığı kararları yok sayarak, Avukatlık Kanunu madde 110/1'de yer alan ve baroları ilgilendiren konularda barolarla görüşerek çoğunluğun düşünce ve görüşünü belirtmek zorunda olduğuna ilişkin görevini yerine getirmemiş, bu suretle kanuna aykırı davranmıştır. Türkiye Barolar Birliği, bu tavrı nedeniyle Avukatlık Kanunu 109. maddesinde belirtilen bütün baroların katılmasıyla oluşan bir kuruluş olması niteliğini kaybetmiştir. Bizi temsil etmediğini daha önce belirttiğimiz, söz ve eylemleriyle ülke demokrasisine, hukuk devleti ilkelerine, avukatlık mesleğine, Barolara ve TBB'nin kurumsal kimliğine zarar veren TBB Başkanının, bu görevi sürdüremeyeceği anlaşıldığından gereğinin yapılması için Avukatlık Kanununun 115. maddesi çerçevesinde Türkiye Barolar Birliğini olağanüstü genel kurula çağırıyoruz. Barolarımız, hukuku teferruat olarak görmeyen, mesleğe tutkuyla bağlı, avukatların haklarından ve baroların bağımsızlığından ödün vermeyen Birlik başkanları çıkarmaya her zaman muktedirdir."

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