İzmir Barosunun harekatla ilgili açıklamalarına yoğun tepki

Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER), İzmir Barosunun Barış Pınarı Harekatı hakkındaki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Baroya kayıtlı avukatlardan Ali Onar da "Yönetiminizi ve zihniyetinizi tanımıyorum" dedi.

İzmir Barosu, Barış Pınarı Harekatı hakkında geçtiğimiz günlerde tepki çeken bir açıklamalar yapmıştı. Açıklamada, "Savaş; insan onurunun, temel hak ve özgürlüklerin yok edilmesi; yıkım, açlık, sefalet demektir. Savaş, insanlığın geçmişten bugüne biriktirdiği maddi ve manevi değerlerin tahrip edilmesi demektir. Kuzey Suriye harekatının ilk gününde yaşamlarını yitiren şehitlerimiz ve siviller, savaşın; ölüm, acı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyeceğini ortaya koymaktadır" denilmişti.

Baronun bu açıklamalarına her kesimden tepki geldi. Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER) Başkanı Muhammed Gömük, açıklamayı yapan baro hakkında mahkemede hesaplaşacaklarını söyledi. Gömük, Türkiye’nin terörle haklı mücadelesini ima ile protesto eden bildiri yayınlandıklarını ifade ederek, "Fethi Sekin’in kemikleri sızlamıştır" dedi.

Gömük, "İzmir Barosu’nun beklenmedik çıkışı toplumda şok etkisi meydana getirmiştir; çünkü İzmir Barosunun avukatlarının hayatta kalması için PKK ile çatışmaya girip canını veren Fethi Sekin’in kemikleri sızlamıştır. 9 Eylül 1922’nin tertemiz Kuvâ-yi Milliye ruhunun gezindiği İzmir’e yakışmamıştır. Vatansever İzmirliler böylesine devlet karşıtı muhalif bir söylemle anılmaktan rahatsız olmuştur. İşte bu sebeplerle İzmir Barosunun söz konusu bildiride imzası veya sorumluluğu olan yönetim kurulu üyelerini yüce Türk Milleti adına nefretle protesto ediyor, kınıyoruz. Canını İzmir Barosu avukatları için feda eden Fethi Sekin’in ruhunun acı çekmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

İzmir Barosuna seslenen araştırmacı ve yazar Gömük, "İzmir Barosu yönetim kurulu; sizlerle mahkemelerde hesaplaşacağız" şeklinde konuştu.