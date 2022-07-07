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İzmir bayram namazı saat kaçta? 2022 Diyanet İzmir Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

07.07.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir bayram namazı saati, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde İzmir'de yaşayan yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. 9 Temmuz Cumartesi günü kılınacak olan bayram namazı öncesinde İzmir'de oturan vatandaşlar, 'Bayram namazı saat kaçta kılınacak?' sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bayram namazı saatleri sonrasında İzmir bayram namazı saati belli oldu. Peki, İzmir bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet İzmir bayram namazı saati bilgisi.

İzmir bayram namazı saat kaçta? 2022 Diyanet İzmir Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İzmir bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı, İzmir'de yaşayan yüz binlerce Müslüman vatandaş tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Kurban Bayramı sabahı cemaatle birlikte kılınacak olan bayram namazı öncesinde, İzmir bayram namazı saat bilgisi araştırılmaya başladı. Diyanet tarafından paylaşılan il il bayram namazı saatleri sonrasında İzmir'de bayram namazının saat kaçta kılınacağı belli oldu. İşte detaylar.

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İzmir bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namaz saatleri sonrasında belli oldu. İzmir'de bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 06.29'da kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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