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İzmir Bayram namazı saati! 2022 Diyanet İzmir Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

08.07.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir ve birçok ilde vatandaşlar Kurban Bayramı namazının saat kaçta kılınacağı bilgisini merak ediyor. Kurban Bayramı’nın idrak edileceği 9 Temmuz Cumartesi günü sabah saatlerinde Kurban Bayramı namazı kılınacak. İzmir ilinde camilere gidip bayram namazı kılacak olanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasıyla, İzmir bayram namazı saatini öğrenmiş oldu. İşte 2022 İzmir’de bayram namazı saati bilgisi...

İzmir Bayram namazı saati! 2022 Diyanet İzmir Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

İzmirli vatandaşların araştırmalarını sürdürdüğü, “İzmir’de bayram namazı saati kaç?” sorusu, Kurban Bayramı namazını kılacak olan birçok Müslüman vatandaşın arama motorlarında araştırdığı bir konu haline geldi. Kurban Bayramı öncesinde Diyanet, bayram namazı saat bilgilerini vatandaşlarla paylaştı. Peki İzmir Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan İzmir Kurban Bayramı namazı saati...

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İzmir bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namaz saatleri sonrasında belli oldu. İzmir'de bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 06.29'da kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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