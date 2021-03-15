İzmir Belediyesi’nin Aysever’e yaptırdığı atölye ihale iptal ettirdi

Aysever bu meblağla ilgisi olmadığını belirtirken, Belediye Başkanı Soyer ihalenin iptal edileceğini duyurdu.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, gazeteci-yazar Enver Aysever'e bir yazarlık atölyesi karşılığında iki yüz bin liranın üzerinde ödeme yaptığı iddiası tartışma konusu oldu. Tartışmalar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, "ihaleyi iptal etme” kararı aldığını söyledi.

Tartışmalar, sosyal medyada dolaşan bir ihale belgesi üzerine başladı. Söz konusu belgede belediyenin düzenlediği "2021 yılı yaşam boyu eğitim projesi atölye etkinlikleri hizmeti” karşılığında, bir ihale yapıldığı ve bedelinin 238 bin 500 lira olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra belgede, firmanın "atölye etkinliklerini gerçekleştirecek gazeteci-yazar Enver Aysever ile aralarında yaptığı protokolü, sözleşme imzalandıktan sonra" idareye sunması gerektiği şart düşülüyor. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından, Aysever'in eğitimlere ihaleden önce başladığı da iddia edildi.

Ödenen meblağa karşılık, eğitimlerin 20 kişi ile sınırlı olması ve yalnızca ayda bir yapılması ve ihalede Aysever'in adının özellikle belirtilmesi tartışma konusu oldu. Belediye'ye "kişiye özel ihale” yaptığı suçlaması yöneltilirken, Aysever'e ödenen meblağ da sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.