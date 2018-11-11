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İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ali Telli hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ali Telli hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ali Telli, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Telli, kanser tedavisi gördüğü bir özel hastanede hayatını kaybetti.

Ali Telli için yarın saat 14.00'te İzmir Bölge İdare Mahkemesi önünde cenaze töreni düzenlenecek.

Telli'nin cenazesi, Beşikçioğlu Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Ali Telli İzmir Bölge İdare Mahkemesi vefat

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