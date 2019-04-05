İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Hasan Akbıyık, yaptığı açıklamada, Uygur'un, mazbatasını almadan önce Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğini ve ardından da Ömer Halisdemir'in afişini indirttiğini ileri sürdü.

Hain darbe girişiminin ardından ilçenin belli bölgelerine kahraman şehitlerin fotoğraflarının ve afişlerinin asıldığını dile getiren Akbıyık, şöyle devam etti:

"Daha geldikleri gün ilk işleri şehidimizin pankartlarını indirmek oldu. Bu durumu vatandaşların sosyal medyada görmesi üzerine gecenin bir yarısında tekrar yeniden pankart yaptırıp yerlerine asmaya gayret gösteriyorlar. Şehidimize yapılan bu saygısızlığı kabul edemeyiz. Bunlar HDP ve FETÖ'ye samiyi görünmek için şehidimizin fotoğrafını indirdiler."