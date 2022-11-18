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İZMİR BUCA'DA DEPREM! 18 Kasım deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD'dan son dakika açıklaması

18.11.2022 06:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika gelişmeleri günün ilk saatlerinde İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleşen 3.4 şiddetindeki sarsıntı sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD saat 04:09'da gerçekleşen İzmir depreminin şiddetini 3.5, merkez üssünü ise Gaziemir olarak duyurdu. Birçok kişi internette "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 18 Kasım 2022 Cuma Kandilli ve AFAD'dan son dakika açıklaması...

İZMİR BUCA'DA DEPREM! 18 Kasım deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD'dan son dakika açıklaması

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 18 Kasım Cuma günü İzmir'de gerçekleşen deprem dolayısıyla merak konusu oldu. saat 04:09'da gerçekleşen sarsıntının şiddeti AFAD tarafından 3.5 olarak duyurulurken, Kandilli Rasathanesi merkez üssünü Buca, büyüklüğünü ise 3.4 olarak açıkladı. Sosyal medya kullanıcıları Twitter'da 'Yine sallandık!' gibi paylaşımlarda bulundu. . Bazı kişiler internette deprem mi oldu sorgulaması yaparken bazı vatandaşlar da son dakika deprem araması yapıyor. İşte 18 Kasım 2022 Cuma günü Kandilli ve AFAD'dan yapılan son dakika açıklaması...

İZMİR BUCA'DA DEPREM

İzmir'in Buca ilçesinde saat 04.09 sıralarında 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin 4.3 km derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üsü Gaziemir olarak aktarıldı.

AFAD'ın verilerine göre deprem 8.24 km derinlikte gerçekleşti.

İZMİR BUCA'DAKİ DEPREMİN ARDINDAN SOSYAL MEDYADA PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

  • Valla sallandık gene Buca’da. Allah’ım sen koru.

  • Artçı depremler bekleniyor umarım gecen seferki gibi şiddetli olmaz

  • Yine uyandık, Allahım sen koru

  • Az kaldı az korkudan gideceğiz gibi

  • Zaten adamı irkiten ses, birde sesle gelen basınç. Sallanmak artık koymuyor ama o ses çok acayip.

18 KASIM 2022 SON DEPREMLER

2022.11.18 05:39:33 36.4800 30.2013 11.4 -.- 2.0 -.- AKCAALAN-FINIKE (ANTALYA) İlksel
2022.11.18 05:17:30 37.0175 28.4372 4.1 -.- 1.4 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.18 05:05:01 36.9052 28.9902 6.9 -.- 1.7 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2022.11.18 04:09:36 38.3570 27.1753 4.3 -.- 3.3 3.4 BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.18 03:44:08 37.5910 26.8260 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.11.18 02:35:36 38.5305 45.0173 5.0 -.- 3.6 3.8 IRAN İlksel
2022.11.18 02:33:44 37.0092 28.4305 5.0 -.- 1.3 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.18 02:33:34 37.0193 28.4172 7.5 -.- 1.4 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.18 02:15:47 38.3218 27.2222 7.5 -.- 1.7 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.18 01:18:55 36.6898 26.7838 136.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.18 00:27:36 37.0837 28.4073 6.5 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.18 00:19:34 36.4917 27.1157 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.11.18 00:13:51 38.7488 42.5890 13.5 -.- 1.8 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.18 00:04:05 38.3452 27.1825 4.6 -.- 2.1 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem İzmir Buca son dakika izmir buca

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