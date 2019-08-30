"İzmir Buluşması", yanan orman bölgesinde yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Buluşmaları toplantısı, 18 Ağustos'ta çıkan yangında zarar gören alanlardan olan Efemçukuru Devedüzü mevkisinde gerçekleştirildi.

"İzmir küllerinden doğacak" sloganıyla düzenlenen toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir ve Türkiye için çok anlamlı bir başlangıç yapacaklarına inandığını söyledi.

Buluşma kapsamında bazı uzmanların sunumlar yapacağını ve burada ortaya çıkan önerilerin yine bu akşam aynı yerde toplanacak olağanüstü meclis toplantısına önerge olarak getirileceğini belirten Soyer, şöyle konuştu:

"Bu bir heves değil, 'bir ağaç dikelim vicdanımız rahatlasın' değil. Biz bu hikayenin farklılığını, nasıl koruyacağımızı, nasıl sahip çıkacağımızı ve bundan sonra böyle felaketler yaşamamak için neler yapacağımızı karar altına alacağız. Ormanın, ağacın siyaseti olmaz. Bunlar bizim ortak değerimizdir. İzmir'den tüm Türkiye'ye böyle bir ders vereceğiz. Ormanımız, fidanımız, ağacımız için kimsenin kimliğine, siyasetine, etnik kökenine, dini görüşüne bakmadan el ele veririz. Bu topraklara hep beraber sahip çıkarız diyeceğiz."