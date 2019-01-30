HABER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeybekci’den İZBAN grevi mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 15:26 | Son Güncelleme

AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 29 gündür devam eden İZBAN’daki greve ilişkin, “Bu çile en kısa zamanda bitecek” dedi.AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 10 Aralık’ta toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve giden toplu ulaşım banliyö sistemi İZBAN çalışanlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 29 gündür devam eden İZBAN’daki greve ilişkin, “Bu çile en kısa zamanda bitecek” dedi.
AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 10 Aralık’ta toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve giden toplu ulaşım banliyö sistemi İZBAN çalışanlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Zeybekci paylaşımında, "Trafik çilesi ve ulaşım eziyeti haline dönüşen İZBAN sorunu hakkında hemşehrilerimizden gelen mesajları alıyor, her anı bizzat yaşıyoruz. Bu mağduriyetin devamına izin vermeyeceğiz. Bu çile en kısa zamanda bitecek" ifadelerini kullandı.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Sarıgül, DSP’den Şişli Belediye Başkan adayı olduSarıgül, DSP’den Şişli Belediye Başkan adayı oldu
Erdoğan: Sanatçılar ve sanat türleri arasında ayrım yapmadıkErdoğan: Sanatçılar ve sanat türleri arasında ayrım yapmadık

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Devlet Bahçeli duyurdu

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek?

CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.