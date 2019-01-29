İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Tüm Cumhuriyet Halk Partililer, hiçbir ayrı gayrıya girmeden adaylarımızın arkasında kenetlenmelidir." ifadesini kullandı.

Kocaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, parti içerisinde aday belirleme süreci öncesinde yaşanan demokratik mücadelenin bugünden itibaren sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

31 Mart seçimlerinin hayırlı olmasını dileyen Kocaoğlu, şunları kaydetti:

"Başta Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Tunç Soyer olmak üzere tüm belediye başkan adaylarımızla durup dinlenmeden çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam etmeli ve partimizin bayrağını yukarı, daha yukarı taşımalıyız. Fikir ayrılıkları, farklı aday adaylarının arkasında saf tutma durumu artık bitmiştir. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer, hiçbir ayrı gayrıya girmeden adaylarımızın arkasında kenetlenmelidir. Bize yakışan budur. Parti terbiyesi de zaten bunu gerektirir. Biz şahsi ikbali için değil, ülkesi, milleti ve partisi için yanıp tutuşan insanlarız."

