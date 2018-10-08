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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2018 21:48 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu CNN Türk'te katıldığı programda 'Siyaseti bırakacağını' açıkladı.

CNN TÜRK'te Tarafsız Bölge'de Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Siyaseti bırakıyorum, ne İnce'ci ne de Kılıçdaroğlu'cuyum" dedi.

YEREL SEÇİMLERDE ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı.

Kocaoğlu "Aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu noktayı 2014 seçimlerinde koymayı planlamıştım" açıklamasını yapmıştı.

AZİZ KOCAOĞLU KİMDİR?

Aziz Kocaoğlu, 12 Eylül 1948 tarihinde Tokat'ın Erbaa ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul ve Malatya'da tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur ve 1974'te İstanbul Üniversitesi İşletme dalında yüksek lisans yaptı.

1975-1978 yılları arasında bir kamu kuruluşunda muhasebe uzmanı olarak görev alan Aziz Kocaoğlu, 1979'da kendi işini kurdu ve 1986'da toprak sanayii alanında çalışmalara başladı.

Siyasi hayatına CHP Gençlik Kolları'nda başlayan Aziz Kocaoğlu, SODEP kurulduğunda partiye üye oldu ve 2001-2003 yılları arasında CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde CHP'den Bornova Belediye Başkanı seçildi. Ahmet Piriştina'nın İzmir Belediye Başkanı olduğu 2005 Haziran ayında vefat etmesi üzerine, Aziz Kocaoğlu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

2009 Türkiye yerel seçimleri'nde CHP'den aday olan Kocaoğlu, %55 oy alarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Kocaoğlu 2009 yılından beri sürdürdüğü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine, 2019 yılında yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

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