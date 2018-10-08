İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

CNN TÜRK'te Tarafsız Bölge'de Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Siyaseti bırakıyorum, ne İnce'ci ne de Kılıçdaroğlu'cuyum" dedi.
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı.
Kocaoğlu "Aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu noktayı 2014 seçimlerinde koymayı planlamıştım" açıklamasını yapmıştı.
Aziz Kocaoğlu, 12 Eylül 1948 tarihinde Tokat'ın Erbaa ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul ve Malatya'da tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur ve 1974'te İstanbul Üniversitesi İşletme dalında yüksek lisans yaptı.
1975-1978 yılları arasında bir kamu kuruluşunda muhasebe uzmanı olarak görev alan Aziz Kocaoğlu, 1979'da kendi işini kurdu ve 1986'da toprak sanayii alanında çalışmalara başladı.
Siyasi hayatına CHP Gençlik Kolları'nda başlayan Aziz Kocaoğlu, SODEP kurulduğunda partiye üye oldu ve 2001-2003 yılları arasında CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.
28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde CHP'den Bornova Belediye Başkanı seçildi. Ahmet Piriştina'nın İzmir Belediye Başkanı olduğu 2005 Haziran ayında vefat etmesi üzerine, Aziz Kocaoğlu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirildi.
2009 Türkiye yerel seçimleri'nde CHP'den aday olan Kocaoğlu, %55 oy alarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Kocaoğlu 2009 yılından beri sürdürdüğü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine, 2019 yılında yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.
Antalya'da kan donduran görüntü! Facia
Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!
Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması
Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!
Türkücü Faruk Demir CHP'den adaylığını açıkladı
Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti
Microsoft'tan Windows 10 güncellemesiyle ilgili kritik uyarı! Sakın indirmeyin, yoksa...
Chrome kullanıcılarına kötü haber bu sabah geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum