İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer göreve başladı

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Tunç Soyer göreve başladı.

Yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Soyer, mazbatasını İzmir Seçim Kurulu Başkanı Şaziye Kitapçı'nın elinden aldı.

Soyer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 bin 500 yıllık şehrin 35'inci başkanı olmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Bugün aynı zamanda İzmir'in efsane başkanı Ahmet Piriştina'nın doğum günü olduğunu hatırlatan Soyer, şöyle konuştu:

"Bugün bu görevi devralıyorum ama bu bir nöbet, nöbetin sonu geldiğinde onu da büyük bir gururla bırakmayı bileceğiz. Bugün dilerim İstanbul'da o koltukları boşaltmayanlara da ders olur. Bana oy veren, vermeyen herkesi bu kentte gurur duyarak yaşaması için bu kenti koruyup ileri taşımak için canla başla, aşkla çalışacağımı söylüyorum."

Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçen Soyer'i, Aziz Kocaoğlu ve eşi Türkegül Kocaoğlu karşıladı.

Makamda gerçekleştirilen devir teslim töreninde Soyer ve Kocaoğlu birbirine çiçek verdi.