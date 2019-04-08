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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer göreve başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2019 14:09 | Son Güncelleme

Tunç Soyer: - "Bugün bu görevi devralıyorum ama bu bir nöbet, nöbetin sonu geldiğinde onu da büyük bir gururla bırakmayı bileceğiz"

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Tunç Soyer göreve başladı.

Yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Soyer, mazbatasını İzmir Seçim Kurulu Başkanı Şaziye Kitapçı'nın elinden aldı.

Soyer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 bin 500 yıllık şehrin 35'inci başkanı olmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Bugün aynı zamanda İzmir'in efsane başkanı Ahmet Piriştina'nın doğum günü olduğunu hatırlatan Soyer, şöyle konuştu:

"Bugün bu görevi devralıyorum ama bu bir nöbet, nöbetin sonu geldiğinde onu da büyük bir gururla bırakmayı bileceğiz. Bugün dilerim İstanbul'da o koltukları boşaltmayanlara da ders olur. Bana oy veren, vermeyen herkesi bu kentte gurur duyarak yaşaması için bu kenti koruyup ileri taşımak için canla başla, aşkla çalışacağımı söylüyorum."

Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçen Soyer'i, Aziz Kocaoğlu ve eşi Türkegül Kocaoğlu karşıladı.

Makamda gerçekleştirilen devir teslim töreninde Soyer ve Kocaoğlu birbirine çiçek verdi.

Soyer ve Kocaoğlu, daha sonra belediye meclis salonuna geçti.

Seçilen belediye başkanlarını tebrik eden Kocaoğlu, görev yaptığı 15 yıl boyunca İzmir'in sorunlarını çözmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

- "Zorluklarını bilerek yola devam etmemiz lazım"

Tunç Soyer ise 15 yıldır kentte büyük bir başarıyla hizmet eden Aziz Kocaoğlu'ndan görevi almasının büyük bir avantaj olduğunu belirtti.

Aldığı bayrağı daha yukarıya çıkaracağını aktaran Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de büyük bir değişim başladı, bunun öncü kenti olmayı başarmak zorundayız. Türkiye 1 Nisan'da yeni bir geleceğe uyandı. Onlara bundan 15 yıl önce iktidar kapılarını açan yereldeki çalışmaları gibi Türkiye'de yerelde başka bir şey gelişmeye başladı. Bu iktidarın değişmesinin mümkün olduğu gerçeği anlaşılmaya başlandı. Türkiye aşağıdan yukarıya doğru değişecek ve bu değişimin öncü kenti İzmir olacak. Zorluklarını bilerek yola devam etmemiz lazım. Bugün bize düşen demokrasiye sımsıkı sahip çıkmak."

Kocaoğlu çifti kendi araçlarıyla belediye binasından ayrıldı.

Belediyedeki devir teslim töreninin ardından Soyer ve CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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