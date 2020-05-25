İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi

Kendi hesabı sanıp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in hesabından paylaşım yapan danışman, istifasını verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşım eleştirilere neden oldu.

Soyer'in kendi hesabından "Sadece insanların değil, İzmir'deki bütün canlıların başkanı. @tuncsoyer başkanımız" mesajı paylaşıldı.

Tunç Soyer daha sonra yine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"SORUMLULUĞU GEREĞİ İSTİFASINI VERMİŞTİR"

İşte o mesajlar:

Kişisel sosyal medya hesabıma mesajları girmekle sorumlu bir personel, kendi hesabından attığını düşünerek bir paylaşımda bulunmuştur. Hatasını fark edip sorumluluğu gereği istifasını vermiştir.

Tunç Soyer veya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir tek sahte hesabı yoktur. Trol ordusu besleyenlerin bunu anlamasını beklemediğimden, açıklamayı kamuoyuna saygım gereği yapıyorum.

Kişisel sosyal medya hesabıma mesajları girmekle sorumlu bir personel, kendi hesabından attığını düşünerek bir paylaşımda bulunmuştur. Hatasını fark edip sorumluluğu gereği istifasını vermiştir. — Tunç Soyer (@tuncsoyer) May 25, 2020



