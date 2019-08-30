İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı yangın bölgesinde yapıldı

Meclis toplantısından önce yapılan "İzmir Buluşmaları"na Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol'un çağrılmadığının hatırlatılması üzerine Soyer, Erol'u bir sonraki meclise davet edip sunum yapmasını talep edebileceklerini kaydetti.

Yanan bölgenin ağaçlandırılması çalışmalarını 9 Eylül'deki kampanyayla başlatacaklarını ifade eden Soyer, 5-6 Ekim'de de ormanın restorasyonu için akademik çalıştay düzenleyeceklerini dile getirdi.

Soyer, burada yaptığı konuşmada, ormanın ve fidanın siyasetinin olamayacağını, yanan orman alanlarının imara açılmayacağına dair açıklamasının duyarlılık gösteren vatandaşları rahatlatmak için olduğunu kaydetti.

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 18 Ağustos'ta Karabağlar ilçesinde çıkan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçradıktan 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınabilen yangının olduğu bölgede olağanüstü gündemle toplandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, yaşanan orman yangını felaketinin sonuçlarının giderilmesinin siyaset üstü olduğunu söyledi. Soyer'in yanan orman alanının imara açılmayacağı yönündeki açıklamalarını hatırlatan Hızal, orman alanlarının yangına maruz kalsa da bir milimetrekaresinin bile imara açılamayacağını kaydetti.

Bölgenin bir an önce ekolojik sisteme uygun hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Hızal, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın kampanya müjdesini biliyoruz. 11 Kasım'da 11 milyon fidan dikilecek." dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin de meclis nedeniyle eylül ayında alacakları huzur haklarını yanan bölgenin ağaçlandırılması için bağışlayacaklarını kaydetti.

- Alınan kararlar

Toplantıda orman yangınında köylülerin gördüğü zararın tespiti amacıyla Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında değerlendirilmesi, İzmir'deki yangın için bir bağış hesabı açılması, bağış kampanyası için İzmir Valiliğinden yardım toplama izni alınması kararlaştırıldı.

Ayrıca yalnızca Ege Bölgesi'ne özgü ağaçların yetiştirildiği özel bir fidanlık kurulmasına, orman köylülerine arazöz temin edilmesine, yangın alanında, doğan her bebek için bir ağaç yetiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

