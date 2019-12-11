İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde "gökdelen" tartışması

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Konak ilçesine yapılması planlanan gökdelen projesine ilişkin, "Kentin en büyük ilçelerinden birisinin belediye başkanı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkan'ı bu noktada farklı düşünebilir. Ama temennimiz, bu konuların basın aracılığıyla değil, yatırımı yapacak firma yetkilileriyle görüşme platformunda ortaya konulması." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında gerçekleştirilen meclisin aralık ayı ikinci toplantısında söz alan AK Parti Meclis üyesi Hüsnü Boztepe, Konak ilçesine yapılması planlanan gökdelen projesine ilişkin Soyer'in basına yaptığı, "İçime sinmiyor diyerek yalan söyleyebilirdim." sözlerini hatırlatarak, "Demek ki burada yalan söyleyen bir grup var." diye konuştu.

Boztepe'nin bu sözlerine Soyer, "Yok nereden çıkardınız? Öyle bir laf var mı? Siz dileğinizi söyleyin. Öyle bir açıklama yok." şeklinde yanıt verdi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise gökdelen projesinde sürecin 2008'de başladığını belirterek, "TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve meslek odalarının bu konudaki karşı duruşları ve mahkemeye taşıdıkları 1 bölü 5 binlik bir üst plan var. Özellikle şubenin 2018'de üst plana açtığı dava devam ediyor. Bu arada 5.12.2018 tarihinde Konak Belediyesi tarafından bu adı geçen gökdelene inşaat ruhsatı verilmiş. Burada dikkat edilmesi gereken, dava sürecinde ruhsat verilmesidir." ifadesini kullandı.