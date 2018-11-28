İzmir büyükşehir belediye meclisinde proje tartışması

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz, belediye yönetiminin İzmir'i rahatlatacak projelere imza atamadığını öne sürdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen kasım ayı 8'inci meclis toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesi görüşüldü.

Toplantıda söz alan Kökoğuz, bütçeye baktıklarında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin plansız, programsız iş ve işlem yaptığını iddia etti.

Bütçede 2019 yılı için ihaleye çıkacak yeni proje bulunmadığını belirten Kökoğuz, "Hemşehrilerimiz olmayan yatırımlarla avutulmaktadır. 2015-2019 stratejik raporunda yapmayı taahhüt ettiğiniz projelerin gerçekleştirilmesi işlevinin, gevşeklik ve becerisizlikle sonuçlandırılamadığı çok açık görülmektedir. Yüzde 60'ı gecekondu olan İzmirimizin 10 yıldan beri kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştirmediniz." diye konuştu.

Kökoğuz, 2019 mali performans ve yatırım programının, geçmiş yılların kopyası olduğun söyleyerek, "Yapılmasını taahhüt ettiğiniz projeler, hayallerde palavra olarak kalmıştır. Palavra şampiyonası düzenlense birinci olursunuz, kupayı siz alırsınız. Zamanında kusursuz tamamladığınız bir tek iş yok." şeklinde konuştu.