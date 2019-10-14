İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nden harekata destek açıklaması

Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını Barış Pınarı Harekatı'nın oluşturduğunu belirten Hızal, şunları söyledi:

Soyer, toplantının açılışında yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerler için başsağlığı dilerken, "Suriye sınırımızda başlayan harekatın bir an önce askerlerimizin canı yanmadan, tamamlanarak hepsinin memleketimize geri dönmesi diliyorum. Hepimizin ciğeri yanıyor. En kısa sürede barış diliyoruz. Askerlerimizin vatana dönmesini, kimsenin canının yanmasını diliyorum." dedi.

"İnsanlarımızı katleden PKK terör örgütü yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DEAŞ, PYD-YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD-YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkanı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir.

Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DEAŞ, PKK, PYD-YPG terör örgütünün bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarına zulüm, sürgün baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Belediye Meclis üyeleri olarak destekliyoruz. Ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye Meclisimiz kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır."

CHP Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu da 6. gününde olunan Barış Pınarı Harekatı'nın vatan ve millet sevdasıyla savaşan askerlerimizin hiçbirinin ayağına taş değmeden tamamlanmasını diledi.

Tezkerenin TBMM'den AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla geçtiğini hatırlatan Özuslu, "Orada belli bir ittifak sağlandı. Böyle önemli bir konuda ülkenin bekasını ve geleceğini ilgilendiren bir konuda siyaset yapılamaz. Atatürk der ki, 'Savaş mecbur kalınmadıkça, bir cinayettir' der. Hiç kimse tabii ki savaşı istemez. Hiçbir ülke savaşmayı istemez. Aslında savaş diplomasinin bittiği yerde başka araçlar kullanılarak yürütülen bir politik girişimdir. En kısa zamanda bu harekat neticelendirilir." şeklinde konuştu.