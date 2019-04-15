İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk toplantısını yaptı

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Biz burada iş birliği ve uzlaşı içerisinde en geniş demokrasiyi sonuna kadar uygulayarak, demokratik uygulamaları hayata geçirerek, İzmir'i birlikte yönetmenin onurunu, gururunu hep birlikte yaşayalım." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Soyer, başkanlığında ilk kez toplandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Soyer, İzmir'in Türkiye'de demokrasinin en güzel örneğini sergileyeceğine inandığını belirtti.

İş birliği ve uzlaşı temennisinde bulunan Soyer, "Biz burada iş birliği ve uzlaşı içerisinde en geniş demokrasiyi sonuna kadar uygulayarak, demokratik uygulamaları hayata geçirerek, İzmir'i birlikte yönetmenin onurunu, gururunu hep birlikte yaşayalım. Bu iş birliği ve dayanışma farklı siyasi parti ve görüşlerden olmamızın farklı görüşlere sahip olmamızın bir engeli olmasın. Bu farklılıklar bu meclisin alacağı kararları zenginleştirsin, iyileştirsin ve İzmir için daha hayırlı sonuçlar ortaya konulmasına imkan versin." diye konuştu.