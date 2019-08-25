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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka büyüklüğündeki alanın yandığını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 15:12 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde meydana gelen orman yangınında Karşıyaka ilçesi büyüklüğündeki alanın yandığını açıkladı.Geçtiğimiz günlerde İzmir’de meydana gelen orman yangınıyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesinden açıklama geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde meydana gelen orman yangınında Karşıyaka ilçesi büyüklüğündeki alanın yandığını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde İzmir’de meydana gelen orman yangınıyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesinden açıklama geldi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesinin yangın sonrasında alandan elde edilen uydu verilerini esas alarak yaptığı hesaplamalara göre üç gün süren yangından 5 bin hektarlık alanın etkilendiği belirtildi. 3 bin 500 hektarlık alanın ağır yanık sınıfında, kalan yaklaşık bin 500 hektarlık alanın ise ikinci derece yanık olduğunun altı çizildi.
Bu hesaplama yaklaşık İzmir’in Karşıyaka ilçesi kadar (5 bin 110 hektar) alanın yandığı anlamına geliyor. Yanan orman alanının Balçova (2 bin 125 hektar), Bayraklı (3 bin 426 hektar) ve Narlıdere (4 bin 461 hektar) gibi ilçelerin yüzölçümlerinden daha fazla olduğunu gözler önüne seriyor. Yaşanan felaket sonucunda yaklaşık iki Balçova ilçesi veya Karşıyaka büyüklüğünde bir ormanlık alanın yandığı ortaya çıkıyor.

Büyükşehir Belediye Meclisi yangın bölgesinde toplanacak
Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangının yaralarını sarmak için bir kampanya başlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisini 30 Ağustos’ta yangın yerinde olağanüstü toplanmaya, hem felaketi yerinde görmeye hem de gerekli kararları almaya davet edeceğini söyledi. 9 Eylül’de ise İzmir’de ormanların korunması için büyük bir dayanışma konseri düzenlenecek.

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